‘Doctor Strange 2’ vượt mốc doanh thu 100 tỉ nhanh nhất 2022

Theo thông tin từ nhà phát hành, Doctor Strange in The Multiverse of Madness đã vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng chỉ trong vòng 5 ngày công chiếu tại Việt Nam. Bom tấn này thu về gần 20 tỉ đồng trong ngày đầu tiên công chiếu (4.5) và trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất trong năm 2022 cho tới thời điểm hiện tại. Tác phẩm cũng chính thức vượt qua Captain Marvel (2019) để trở thành phim siêu anh hùng độc lập (stand-alone movie) với doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) tại Việt Nam.

Sức nóng của Doctor Strange 2 lan tỏa khắp các hệ thống rạp phim khi trong ngày đầu tiên “cập bến”, 4.000 suất chiếu đã được mở và trong tình trạng cháy vé liên tục. Những ngày qua, không khó để bắt gặp khung cảnh khán giả xếp hàng dài ken đặc sảnh rạp chiếu phim xếp hàng chờ xem Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Dù là các suất chiếu sớm trong ngày hay suất khuya thì đều có khán giả. Với tốc độ “oanh tạc” phòng vé Việt như hiện tại, bộ phim đang được kỳ vọng sớm chạm tới cột mốc doanh thu cao thứ 2 kỉ lục sau Avengers: End Game.

Ở những thị trường quốc tế, siêu anh hùng Doctor Strange cũng mang về những thành tích vô cùng xuất sắc. Ngày đầu tiên công chiếu tại Mỹ, bom tấn này đã mang về tận 90 triệu USD. Qua dịp cuối tuần vừa rồi, Doctor Strange 2 cũng mang về 185 triệu USD ở thị trường Bắc Mỹ. Như vậy, Doctor Strange 2 chính là bom tấn có mở màn “đại thắng” nhất của Disney kể từ khi dịch bệnh diễn ra.





Phía “Nhà Chuột” đang dự đoán bộ phim này có thể vào Top 6 phim có doanh thu tuần đầu cao nhất mọi thời đại. Doanh thu mở màn của Doctor Strange in The Multiverse of Madness trong những ngày đầu tiên công chiếu đã chạm tới mức 450 triệu USD trên toàn thế giới - con số mở màn cao thứ 4 trong lịch sử MCU. Thành tích siêu khủng này đánh dấu sự hồi sinh quan trọng của ngành công nghiệp điện ảnh sau những “cú đánh” đau đớn của dịch bệnh suốt 2 năm trở lại đây.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness là bộ phim độc lập thứ hai dành riêng cho siêu anh hùng - phù thủy tối thượng Stephen Strange. Bộ phim có vị thế quan trọng trong giai đoạn 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel nên được người hâm mộ hết sức mong chờ. Bên cạnh sự trở lại của các nhân vật quen thuộc như Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), Christine (Rachel McAdams), Wanda (Elizabeth Olsen), Wong đại sư (Benedict Wong), Doctor Strange 2 còn mở ra thế giới đa vũ trụ nhiệm màu với nhiều nhân vật mới, gây bất ngờ cho người xem.