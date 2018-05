25 năm nặng lòng với người nghèo

Ông Ri cho biết gia đình ông hiện sống bằng nghề xây dựng nên kinh tế khá ổn định. Nhờ vậy ông có điều kiện tham gia các hoạt động từ thiện và xem đó là niềm vui mỗi ngày.



Mong muốn chia sẻ khó khăn với bệnh nhân nghèo, năm 2008, ông Ri mua một chiếc xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí. Năm 2012, ông sắm thêm 3 chiếc xe, trong đó có 1 xe tải dùng chở thuốc nam, chở củi phục vụ các bếp ăn tập thể và 2 xe chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội địa phương.

Năm 2013, ông mở bếp ăn từ thiện. Mỗi tháng bếp ăn tổ chức phát cơm miễn phí vào các ngày 14, 15 và 29, 30 âm lịch, mỗi ngày 800 hộp cơm. Để thực hiện tốt công việc này, ông phải huy động trên 10 cộng sự viên lo việc đi chợ, thu gom rau củ, nấu nướng và phân phát cho những người có nhu cầu. Về gạo, phần lớn do ông vận động các nhà hảo tâm; còn rau củ quả thì các tiểu thương và nhà vườn đóng góp. Tất cả những người tham gia bếp ăn đều tự nguyện, không hưởng thù lao. Bản thân ông cũng tham gia vận chuyển gạo, củi và thức ăn hằng ngày do các nhà hảo tâm đóng góp.

Được sự động viên và nhiệt tình ủng hộ của bà con, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ P.Thới An với phương châm “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”, đầu năm 2018, ông Ri xây dựng Phòng chẩn trị y học cổ truyền P.Thới An. Cơ sở vật chất do một người thân trong gia tộc đóng góp, ông bỏ thêm 100 triệu đồng để chỉnh trang. Hiện phòng thuốc trang bị được 15 giường. Đội ngũ có một bác sĩ đông y và 4 lương y, tất cả đều có giấy chứng nhận hành nghề. Ông Nguyễn Hồng Thanh, tổ trưởng phòng khám, cho biết bình quân mỗi ngày cơ sở chẩn trị nhận từ 30 - 50 bệnh nhân đến xem mạch, hốt thuốc và châm cứu hoàn toàn miễn phí. Các bác sĩ và lương y cũng không nhận tiền thù lao. Có những vị nhà xa hàng chục cây số nhưng vẫn đến phục vụ bệnh nhân mỗi ngày.