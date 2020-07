3 nữ du khách kẹt lại Đà Nẵng có chỗ ở miễn phí trong dịch Covid-19

Như Thanh Niên đã thông tin, từ 0 giờ ngày 28.7, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu dừng tất cả các chuyến bay, đường bộ và đường sắt đi và đến TP.Đà Nẵng, để đảm bảo chống dịch Covid-19.

Điều này khiến nhiều du khách, người tỉnh thành khác làm việc tại Đà Nẵng không kịp tìm kiếm phương tiện để về quê.

P.Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê) phát hiện có 3 trường hợp bị kẹt lại do các hoạt động vận chuyển để về quê đã bị tạm ngừng. 3 cô gái này gồm chị Lê Thị Diễm My (18 tuổi, ngụ xã An Hòa, H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), Trần Thị Như Ý (20 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội Đông, H.Chợ Mới, tỉnh An Giang) và chị Vũ Thị Tâm (31 tuổi, ngụ P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

Theo UBND Q.Thanh Khê, 3 cô gái này cũng không tìm được nơi lưu trú do nhiều cơ sở nhà nghỉ, trà trọ, khách sạn đã ngừng nhận khách vì dịch Covid-19.

Do đó, UBND Q.Thanh Khê và P.Thanh Khê Đông đã vận động các thành viên trong Câu lạc bộ cơ sở lưu trú phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội của P.Thanh Khê Đông hỗ trợ.

Theo đó, khách sạn Hải An và nhà nghỉ Lê Vinh đã đồng ý bố trí chỗ ở miễn phí cho 3 cô gái trong suốt 15 ngày thực hiện cách ly xã hội để chống dịch Covid-19.