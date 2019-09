35 ngày đêm hoàn thành xây dựng Trạm biến áp 220 kV điện mặt trời Trung Nam

Ngày 26.6. dự án điện mặt trời (ĐMT) Trung Nam (Trà Vinh) với mức đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng, tổng công suất 165 MWp đã chính thức phát điện lên lưới quốc gia, chỉ trước 4 ngày so với mốc 30.6 để được hưởng giá điện ưu đãi (9,35 cent/kWh). Dự án có quy mô lớn này chỉ mất vỏn vẹn đúng 5 tháng để hoàn thành. Đóng góp vào thành công này, không thể không kể đến vai trò của Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (NPTS - thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) -nhà thầu chính hạng mục TBA 220kV Trung Nam.

Dự án ĐMT Trung Nam được khởi công tháng 1.2019, nhưng phải đến tháng 4.2019 NPTS mới được chủ đầu tư thuê làm tổng thầu dự án xây lắp TBA 220 kV nhà máy ĐMT Trung Nam. Đây là một trong những công trình trọng điểm về năng lượng sạch của ĐBSCL với công suất lắp đặt 140 MVA gồm lắp đặt 2 máy biến áp (MBA), 3 ngăn lộ 220 kV và một ngăn lộ 220 kV mở rộng trạm 500 kV Duyên Hải, thi công đấu nối toàn bộ nhất nhị thứ và thí nghiệm hiệu chỉnh và phải đảm bảo hoàn thành, bàn giao thiết bị sẵn sàng vận hành trước 31.5.2019.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc NPTS nhớ lại: Chủ đầu tư yêu cầu chỉ trong 35 ngày phải hoàn thành quả là một điều vô cùng khó khăn, trong bối cảnh khối lượng công việc lại rất lớn. “Để hoàn thành đúng tiến độ, với vai trò chủ trì, NPTS đã mời thêm một số nhà thầu phụ cùng tham gia. Nhưng nhiều nhà thầu nên khâu tổ chức và giải pháp phối hợp thi công là vô cùng quan trọng. Vì vậy, cứ 17 giờ 30 mỗi ngày, các chỉ huy trưởng của các nhà thầu đều được triệu tập họp rà soát tiến độ, khối lượng và nguồn lực của các nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế để giải quyết ngay các vướng mắc trở ngại”, ông Dũng kể.

Ông cho biết thêm, để chạy đua tiến độ, NPTS và các nhà thầu khác đã làm xuyên ngày đêm kể cả lễ 30.4 - 1.5 và cả ngày thứ bảy, chủ nhật. “Đến ngày 30.5, chỉ khi hoàn thành những công việc cuối cùng để ĐMT Trung Nam đóng điện nghiệm thu ngày 31.5, lúc ấy chúng tôi mới thở phào”, ông Dũng nói.

Ngày 31.5.2019 NPTS đã hoàn thành dự án trong 35 ngày theo đúng hợp đồng dịch vụ.

Vừa chủ trì, thi công đến hiệu chỉnh thiết bị…

NPTS được EVNNPT giao nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện. Đồng thời, thí nghiệm bảo dưỡng thiết bị định kỳ, sửa chữa thiết bị, xây dựng mới và xử lý sự cố, đảm bảo vận hành an toàn liên tục lưới truyền tải điện quốc gia.

Với đặc thù hệ thống lưới truyền tải điện 220 kV đến 500 kV trải dài khắp đất nước, NPTS có nhiêm vụ xử lý nhanh nhất sự cố xảy ra trên lưới điện truyền tải. Đây là nhiêm vụ hàng đầu mà EVNNPT chỉ đạo NPTS phải phối hợp chặt chẽ với các Công ty Truyền điện tải (PTCs) đảm bảo khắc phục nhanh khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt trong những tháng mùa hè cao điểm vừa qua, lưới điện truyền tải quốc gia luôn trong tình trạng quá tải do đợt nắng nóng kỷ lục, sản lượng truyền tải tăng trên lưới tăng cao. Lực lượng kỹ sư và công nhân của NPTS và các PTCs phải căng mình phối hợp xử lý nhanh nhất mọi trường hợp bất nhằm đảm bảo dòng điện thông suốt.

Trong bối cảnh vừa thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo công tác bảo dưỡng lưới điện đồng thời phải hoàn thành khối lượng thi công TBA 220 Trung Nam vừa với vai trò vừa chủ trì, vừa trực tiếp từ khâu xây lắp, thi công toàn bộ đến khâu thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhất, nhị thứ đã cho thấy năng lực chuyên môn của NPTS vừa cao, vừa chịu được cường độ làm việc lớn và quan trọng là khâu tổ chức thi công và kiểm soát tiến độ công trình lớn rất đảm bảo. Đáng nói nữa là, dù mới thành lập được 2 năm nhưng NPTS đã và đang khẳng định là một trong những đơn vị đầu tàu của EVNNPT.