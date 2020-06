6 tháng, hơn 560.000 lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp gần 7.000 tỉ đồng tăng gần 40% so với năm 2019.

Tại hội nghị “Các giải pháp tháo gỡ khó khăn về lao động, việc làm cho doanh nghiệp do tác động của đại dịch Covid-19”, do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức ngày 29.6, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, có khoảng 1,4 triệu người mất việc làm, trong đó lao động mất việc làm do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất là gần 900.000 người…

Trong đó, vùng Đông Nam bộ là nơi có nhiều người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhất (hơn 200.000 người chiếm 37%); tiếp đến vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, vùng ĐBCSL (hơn 100.000 người/vùng chiếm 18%); thấp nhất là Tây nguyên (15.000 người 2,6%).

Số lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tập trung nhiều nhất ở các tỉnh, thành phố nơi có thị trường lao động phát triển, nhiều khu công nghiệp - khu chế xuất như TP.HCM (88.990 người), Bình Dương (49.297 người), Đồng Nai (33.317 người), Hà Nội (38.154 người).

Về ngành nghề, số lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tập trung nhiều nhất ở ngành công nghiệp chế biến và du lịch (tại Đà Nẵng trong số 16.000 hồ sơ thì có tới 5.000 hồ sơ của lao động làm việc trong khách sạn, dịch vụ du lịch (chiếm 34,25%).