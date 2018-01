Tổng giá trị các phần quà 193,6 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH IPEOPLE (TP.HCM) tặng 120 triệu đồng để xây mới 2 căn nhà tình thương và sửa chữa 1 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở ổn định trên địa bàn xã An Phú; công ty CP địa ốc Kim Oanh (tỉnh Bình Dương) tặng 73,6 triệu đồng, trong đó mua 32 chiếc xe đạp và cặp sách, mũ bảo hiểm tặng 32 em học sinh và ‘lì xì” 32 triệu đồng cho 32 hộ nghèo tại các xã An Phú, An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng để bà con vui đón Tết Mậu Tuất.



Ông Nguyễn Văn Cảm, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Củ Chi, cho biết An Phú, An Nhơn Tây và Phú Mỹ Hưng là 3 xã phía bắc Củ Chi, thuộc diện nghèo nhất huyện bởi từng là “vùng trắng” trong chiến tranh. Dù chính quyền và nhân dân nỗ lực phấn đấu nhưng đến nay, các hộ nghèo và cận nghèo còn cao.









Không chỉ các hộ dân mà các em học sinh ở đây cũng gặp không ít khó khăn trong việc đến trường. Em Phạm Thị Bích Liễu, học lớp 6 Trường Trung học cơ sở An Nhơn Tây có cha bị tật nguyền, mẹ thì rời xa từ nhỏ, nên cuộc sống khó khăn nhiều bề.

Nhìn cháu được nhận quà, bà Lê Thị Gái, cô ruột của Liễu rưng rưng: “Cháu thiếu thốn, thiệt thòi từ nhỏ, ngay cả việc đến trường với chiếc xe đạp cũ mà cũng không lo nỗi, nay có xe mới và dụng cụ học tập, cả nhà ai cũng vui!”.

Ông Nguyễn Thuận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty địa ốc Kim Oanh cũng chia sẻ: “Không chỉ hôm nay mà suốt năm qua, đơn vị chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi cùng báo Thanh Niên trực tiếp đến với các em học sinh nghèo, với người dân còn khó khăn thiếu thốn ở nhiều nơi. Đó là hoạt động xã hội rất thiết thực và ý nghĩa khi được san sẻ khó khăn cùng mọi người lúc gặp khó khăn, hoạn nạn".

Ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Công ty TNHH IPEOPLE, chia sẻ: “Tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Thanh Niên giúp đỡ bà con nghèo có một căn nhà để che nắng, trú mưa. Đó cũng là sự ấp ủ lớn của tôi xưa nay, lá lành đùm lá rách, giúp đỡ người nghèo khó hơn mình là việc làm ý nghĩa, rất cần xã hội cùng chung tay”.

Bùi Chiến - Ngọc Dương

Ảnh: NGỌC DƯƠNG