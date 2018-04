Ấn tượng lễ cầu siêu cầu an tiết Thanh minh tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương

Mặc dù chương trình diễn ra vào buổi chiều, nhưng từ sớm đã có rất đông người tham dự Đại lễ có mặt tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban tổ chức trong việc đưa rước nên những vị khách ở xa Hoa viên nghĩa trang Bình Dương cũng có cơ hội về tham dự Đại lễ cầu siêu cầu an tiết Thanh minh năm nay.

Chị Trà My (Long An) cho biết “Đây là lần thứ 4 tôi tham dự Đại lễ cầu siêu cầu an tiết Thanh minh tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, điểm khác nhau ở mỗi lần tổ chức là số lượng người tham dự ngày càng đông, đặc biệt là có cả người dân ở những tỉnh thành khác đến tham dự. Vì không gian rộng lớn và có nhiều cây xanh nên mọi người đều thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng khi tham gia chương trình”.

Chương trình Đại lễ cầu siêu cầu an tiết Thanh minh năm nay diễn ra với một số sự kiện nổi bật như:

- Tham gia nghi thức lễ hội, lễ Trai đàn cầu siêu

- Chiêm ngưỡng các công trình văn hóa tâm linh đặc sắc. Nhiều sản phẩm mới, nhiều dịch vụ mới, nhiều công trình tâm linh đặc sắc mới được giới thiệu tới đông đảo Phật tử để Hoa viên ngày một đẹp hơn, là nơi có môi trường tâm linh hoàn chỉnh dành cho người đã khuất, xứng đáng là nơi lựa chọn cho người thân “Sống gửi thác về” bởi Ban quản lý Hoa viên nghĩa trang Bình Dương hiểu rằng “Ai cũng xứng đáng bước đi trên con đường tới cõi vĩnh hằng bằng một phẩm giá cao đẹp”. Từ đó, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương bày tỏ sự tri ân sâu sắc về niềm tin yêu mà các khách hàng, Phật tử đã dành cho Hoa viên nghĩa trang Bình Dương.

- Chương trình văn nghệ văn hóa tổng hợp. Quý Phật tử được xem những trích đoạn về nguồn gốc đạo Phật vốn đã gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của đại đa số dân tộc Việt Nam, để rồi mỗi người chọn cho mình con đường chân tu cho thân tâm được an lạc hơn, được sống hạnh phúc hơn.

- Chiêu đãi tiệc chay.

Mọi người tham dự tiệc chay sau Đại lễ cầu siêu Anh Minh Nhựt (Nha Trang) cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi tham dự chương trình này, theo lời giới thiệu của một người bạn. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là sự chuyên nghiệp, chu đáo trong khâu tổ chức và không gian rất đẹp của Hoa viên nghĩa trang Bình Dương. Tôi sẽ tiếp tục đăng ký tham gia chương trình vào những năm tiếp theo để cùng mọi người tham gia hướng tới Chân - Thiện - Mỹ trong cuộc sống"

Hành trình tổ chức Đại lễ cầu siêu cầu an dịp tiết Thanh minh

Với sự nghiệp hướng thiện từ tâm, trong suốt 10 năm qua, Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đều đặn tổ chức Đại lễ cầu siêu cầu an hàng năm vào dịp tiết Thanh minh, để giúp cho những người đã khuất được tái sinh về cảnh giới của nhân và thiện, để người sống hướng lòng mình về những điều thiện tâm.

Toàn cảnh lễ đài nơi diễn ra Đại lễ cầu siêu Và trong lần tổ chức thứ 10 này, Đại lễ cầu siêu cầu an tiết Thanh minh tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đã thu hút hơn 10.000 người tại khắp các tỉnh thành trong cả nước về tham dự.

Cũng chính bằng cái tâm của mình, những người sáng lập, và toàn thể cán bộ công nhân viên tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương vẫn luôn cần mẫn, tận tụy để chăm lo cho cuộc sống vĩnh hằng của người đã khuất được vẹn tròn.

Được biết, Ban lãnh đạo Hoa viên nghĩa trang Bình Dương vẫn giữ quyết định tổ chức Đại lễ cầu siêu cầu an vào dịp tiết Thanh minh hằng năm và duy trì đây là sự kiện tâm linh trọng đại mỗi năm.

Ngoài Đại lễ cầu siêu cầu an trong dịp tiết Thanh minh ở Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, các Phật tử còn có thể đến đây dạo chơi, ngắm cảnh cỏ cây tươi xanh. Hoa viên nghĩa trang Bình Dương nổi tiếng là nơi có không gian quy mô, đẹp mắt, với trăm hoa đua nở sắc màu, và tiếng chim ca ríu rít. Khách đến tham quan luôn cảm thấy được sự nhẹ nhàng, bình an bởi tiếng chuôn ngân vọng ra từng hồi từ đỉnh Linh Hoa Tuệ Đàn hay với tiếng kinh thoang thoảng trong gió chiều.