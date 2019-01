[ẢNH] Du khách đua nhau đến ngắm làng hoa Sa Đéc rực rỡ ngày cận Tết

Để phục vụ tốt nhu cầu của khách tham quan, nhiều nhà vườn ở Sa Đéc đã đầu tư trồng thêm nhiều hoa và mở thêm nhiều loại hình dịch vụ để mọi người thỏa sức ngắm hoa và có dịp xả stress khi đặt chân đến làng hoa.

Đi đầu tại làng hoa Sa Đéc là điểm tham quan Happy Land Hùng Thy nằm trên đường hoa tại P.Tân Quy Đông. Nơi đây được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì có nhiều loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí kèm theo. Từ thành công của điểm tham quan này đã giúp cho nhiều chủ vườn hoa khác tại Sa Đéc mạnh dạn đầu tư phát triển các dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Tiêu biểu là anh Trần Hữu Tài, chủ vườn hoa Ngọc Lan, có diện tích rộng hơn 10.000 m2 ở khóm Sa Nhiên, P.Tân Quy Đông. Nhân dịp Tết dương lịch 2019, cơ sở của anh Tài đã đưa vào phục vụ đài ngắm hoa bằng thép cao 18 m, với giá trị đầu tư hơn 1,5 tỉ đồng.

Từ đài ngắm này, du khách sẽ nhìn ngắm toàn cảnh làng hoa. Với giá vé mỗi lượt chỉ 20.000 đồng/người, mỗi ngày đài ngắm hoa của anh Tài đón tiếp vài trăm du khách. Những ngày cuối tuần lượng khách đến đài ngắm hoa tăng lên gấp vài lần.

Chị Trần Thị Cẩm Tiên đến từ TP.Cần Thơ, cho biết nghe bạn bè chia sẻ và giới thiệu trên mạng xã hội về làng hoa Sa Đéc, chị cùng nhiều người rủ nhau đến đây tham quan và vô cùng thích thú bởi ở đây rất nhiều hoa, hoa rất đẹp. Còn chị Phạm Thùy Hương, đến từ Vĩnh Long nói: “Lần đầu tôi đến Sa Đéc ngắm hoa, thấy thích lắm. Làng hoa có diện tích lớn. Người dân nơi đây rất thân thiện và hiếu khách”.

Ông Cao Văn Hai (tên thường gọi Hai Cao), một nhà vườn gần đó cũng đã đưa vào phục vụ du khách công trình cầu Đại Kiều và cầu Tiểu Kiều để du khách chụp ảnh vườn hoa. Khách vào vườn hoa, ông phụ thu giá vé 10.000 đồng/người, chi phí đó được ông sử dụng để tái đầu tư cho vườn hoa.

Ông Cao Văn Hai cho biết: “Năm nay tôi quyết định đầu tư hai cây cầu Đại Kiều và Tiểu Kiều (hơn 400 triệu đồng) để thu hút khách, nhằm quảng bá hình ảnh làng hoa Sa Đéc mình. Cuối năm lượng khách đông nên phải chuẩn bị hoa mới, còn tươi, nở rộ và màu sắc rực rỡ và đầu tư làm mấy cái tiểu cảnh cho nó bắt mắt để du khách đến chụp 1 - 2 tấm ảnh làm kỷ niệm”.

Ông Trần Văn Tiếp, chủ vườn hoa Giáo Tiếp; đồng thời là Chủ nhiệm Hội quán Tôi Yêu Màu Tím (xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) cho hay: “Năm rồi lượng khách vài triệu thì năm nay nó tăng lên gấp đôi. Ở cái hội quán của chúng tôi cũng vậy, chưa phải ngày du lịch cuối tuần mà lượng khách đến đây cũng vài trăm người. Tôi thấy cái sự phát triển của làng hoa này nó rất là nhanh chóng và rất độc đáo”.

Năm nay, làng hoa Sa Đéc sản xuất hơn 3 triệu giỏ hoa phục vụ cho thị trường tết. So với cách đây vài năm, hiện người dân làng hoa Sa Đéc đã thay đổi quán sản xuất từ việc chủ yếu sản xuất hoa tập trung cho thị trường Tết Nguyên đán với các loại như: cúc mâm xôi, hồng, cúc tiger,.. phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết thì giờ đây nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng các loại hoa có thể sản xuất quanh năm để vừa cung cấp cho thị trường vừa có thể phục vụ cho khách du lịch để tăng thêm thu nhập.

Ông Võ Minh Thông, Chủ tịch UBND P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, cho hay, trên địa bàn có 278 ha ta đất sản xuất hoa kiểng là trọng tâm của làng hoa. Thu nhập mỗi năm của người trồng hoa 1.000 m2 dao động từ 50 triệu đến hơn 200 triệu đồng/năm. Từ khi chủ trương phát triển du lịch tại làng hoa, người dân còn phát triển thêm loại hình dịch vụ để tăng thêm thu nhập.

Cũng theo ông Thông, so với 3 năm trước đây thì người dân làng hoa có ý thức lớn về vừa trồng hoa kiểng kết hợp với tham quan du lịch để tăng thu nhập. Mong muốn của địa phương là bà con làng hoa tạo môi trường về an ninh trật tự tốt nhất trên địa bàn để du khách an tâm đến tham quan làng hoa. Đồng thời cũng mong bà con tích cực tham gia làm du lịch, tức là phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và các công trình trọng điểm để làng hoa mỗi năm có một điểm nhấn riêng, thu hút du khách ngày càng đông.

