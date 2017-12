Các giai đoạn phát triển chính của Áo dài Áo giao lãnh (TK 17) Áo giao lãnh khoác ngoài yếm lót, mặc cùng váy đen và thắt lưng. Đây được coi là kiểu dáng sơ khai nhất của chiếc áo dài xưa. Áo giao lãnh khoác ngoài yếm lót, mặc cùng váy đen và thắt lưng. Đây được coi là kiểu dáng sơ khai nhất của chiếc áo dài xưa. Áo tứ thân – Áo ngũ thân (TK 18 – đầu TK 20) Áo tứ thân là trang phục của tầng lớp bình dân, gồm hai vạt trước rời nhau, có thể buộc lại, và hai vạt sau may liền thành một tà áo. Áo tứ thân là trang phục của tầng lớp bình dân, gồm hai vạt trước rời nhau, có thể buộc lại, và hai vạt sau may liền thành một tà áo. Áo ngũ thân là trang phục do chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt ra. Áo có cổ và phom rộng, cũng bốn vạt như áo tứ thân, nhưng được may liền nhau thành hai tà trước và sau như áo dài. Vạt con thứ năm được may dưới tà trước như một mảnh áo lót kín đáo. Áo dài Le Mur (1939 – 1943) Áo dài Le Mur do họa sĩ Cát Tường sáng tạo vào năm 1939. Khác với phom dáng rộng truyền thống, áo dài Le Mur ôm sát đường cong cơ thể với nhiều chi tiết Âu hóa như tay phồng, cổ khoét hình trái tim, đính nơ… Áo dài Le Mur do họa sĩ Cát Tường sáng tạo vào năm 1939. Khác với phom dáng rộng truyền thống, áo dài Le Mur ôm sát đường cong cơ thể với nhiều chi tiết Âu hóa như tay phồng, cổ khoét hình trái tim, đính nơ… Áo dài với tay raglan (1960) Thập niên 1960, áo dài với cách ráp tay raglan ra đời ở Sài Gòn, giải quyết được những nếp nhăn hai bên nách áo. Kiểu áo này ôm sát thân hình hơn, tạo đường cong thẩm mỹ cho người mặc. Thập niên 1960, áo dài với cách ráp tay raglan ra đời ở Sài Gòn, giải quyết được những nếp nhăn hai bên nách áo. Kiểu áo này ôm sát thân hình hơn, tạo đường cong thẩm mỹ cho người mặc. Áo dài chít eo – Áo dài mini (1960 – 1970) Những năm 1960, thời kỳ áo nịt ngực được sử dụng rộng rãi, góp phần giúp những chiếc áo dài chít eo tôn những đường cong cơ thể người phụ nữ. Những năm 1960, thời kỳ áo nịt ngực được sử dụng rộng rãi, góp phần giúp những chiếc áo dài chít eo tôn những đường cong cơ thể người phụ nữ. Gần cuối thập kỷ 60, 70 áo dài mini trở nên thịnh hành trong giới nữ sinh vì sự thoải mái, tiện lợi của nó. Tà áo hẹp và ngắn đến gần đầu gối, áo rộng và không chít eo nhưng vẫn may theo đường cong cơ thể. Áo dài hiện đại (1970 – nay) Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng truyền thống, chiếc áo dài đã được cải biên thành áo cưới, áo tà ngắn để mặc với quần jeans… được may bằng nhiều chất liệu và kiểu dáng khác nhau. Không chỉ dừng lại ở kiểu dáng truyền thống, chiếc áo dài đã được cải biên thành áo cưới, áo tà ngắn để mặc với quần jeans… được may bằng nhiều chất liệu và kiểu dáng khác nhau.