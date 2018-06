Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2

Dự báo có khả năng mạnh lên thành bão trong sáng 5.6 và di chuyển theo hướng bắc. Đến 16 giờ ngày 5.6, vị trí tâm bão ở khoảng 18 độ vĩ bắc; 110,7 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão. Vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) tiếp tục có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung bộ, Nam bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và giông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp với gió mùa tây nam ở phía nam hoạt động mạnh nên các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên, khu vực bắc Tây nguyên nhiều nơi có mưa rất to như Lý Sơn (Quảng Ngãi) 256 mm, Quy Nhơn (Bình Định) 85 mm, An Khê (Gia Lai) 166 mm.

tin liên quan Áp thấp nhiệt đới hướng lên phía bắc, miền Nam vẫn còn mưa

Cũng do ảnh hưởng ATNĐ gây mưa lớn suốt nhiều ngày qua khiến hàng ngàn héc ta lúa vụ hè thu 2018 ở Quảng Ngãi bị ngập úng nghiêm trọng, gây hư hại nặng. Theo Phòng Nông nghiệp H.Mộ Đức, đến thời điểm này nông dân trong huyện đã gieo sạ được hơn 2.000 ha lúa hè thu 2018 nhưng mưa lớn đã nhấn chìm gần 1.700 ha, nhiều cánh đồng ngập sâu từ 0,5 - 1 m. Cũng do ảnh hưởng ATNĐ gây mưa lớn suốt nhiều ngày qua khiến hàng ngàn héc ta lúa vụ hè thu 2018 ở Quảng Ngãi bị ngập úng nghiêm trọng, gây hư hại nặng. Theo Phòng Nông nghiệp H.Mộ Đức, đến thời điểm này nông dân trong huyện đã gieo sạ được hơn 2.000 ha lúa hè thu 2018 nhưng mưa lớn đã nhấn chìm gần 1.700 ha, nhiều cánh đồng ngập sâu từ 0,5 - 1 m.

Trong khi đó, tại huyện đảo Lý Sơn, do biển động mạnh, tuyến giao thông đường thủy Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại tạm dừng hoạt động nên 2 ngày qua có gần 2.000 du khách bị mắc kẹt trên đảo Lý Sơn. UBND H.Lý Sơn yêu cầu các nhà nghỉ, khách sạn không được tự ý nâng giá và đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách. Ban Quản lý cảng Lý Sơn cũng chuẩn bị phương án điều động 7 tàu cao tốc và siêu tốc luân phiên xuất bến, đảm bảo đưa toàn bộ du khách bị kẹt trên đảo vào đất liền an toàn khi thời tiết thuận lợi.