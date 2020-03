Bà chủ quán bún nước lèo nhặt được 120 triệu đồng trả lại cho khách

Chiều 5.3, Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết đã biểu dương, khen ngợi bà Võ Thị Thùy Trang (45 tuổi, chủ quán bún nước lèo ở số 552, đường Phạm Hùng, P.8, TP.Sóc Trăng) nhặt được số tiền lớn và chủ động trình báo công an để trả lại người đánh rơi.

Bà Trang trình bày, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29.2, có hai người đàn ông điều khiển xe tải ghé quán bún nước lèo của bà để ăn sáng. Khi đó, một người đàn ông có cầm một bịch ni lông màu trắng trên tay. Khoảng 20 phút sau, hai người khách tiếp tục lên xe đi về hướng huyện Long Phú (Sóc Trăng).

Lúc này, bà Trang ra dọn dẹp thì bất ngờ phát hiện hai người khách đã bỏ quên lại bịch ni lông màu trắng. Bà Trang mới mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có 120 triệu đồng được quấn bằng băng keo. Bà Trang nhanh chóng trình báo sự việc đến Công an P.8.

Qua xác minh, anh Trương Hữu An (ở thị trấn Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) là người bỏ quên số tiền trên. Sau đó, bà Trang đã trao trả số tiền cho anh An trước sự chứng kiến của công an.

Anh An vui mừng nhận lại 120 triệu đồng và cám ơn tấm lòng tốt của bà chủ quán bún nước lèo. Lực lượng công an cũng biểu dương, khen ngợi bà Trang.