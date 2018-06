Bắc bộ và Trung bộ nắng nóng trên diện rộng

* 2 người tử vong do sét đánh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của rìa xa phía tây hoàn lưu cơn bão số 2, ngày 7.6, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến trong khoảng 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Bắc Ninh 36,2 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37 độ C, Con Cuông (Nghệ An) 36,2 độ C...

Trong ngày hôm nay (8.6), vùng nắng nóng tiếp tục mở rộng ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ với nhiệt độ phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), mưa lớn và giông xảy ra lúc 7 giờ 30 ngày 7.6 tại các xã Bon Păn và Bằng Măn (H.Thuận Châu, Sơn La) đã làm sập 2 ngôi nhà. Trong mưa giông, sét đã đánh 2 người tử vong là chị Lò Thị Liến (40 tuổi) và chị Quàng Thị Mới (43 tuổi).