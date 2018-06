Bác sĩ thú y tử vong sau khi bị chó cắn

Bệnh nhân là Phan Thị C., là bác sĩ thú y làm việc tại một phòng khám thú y tư nhân tại Phú Thọ. Theo người thân bệnh nhân kể lại, trước nhập viện khoảng 6 tuần, chị C. bị chó ốm cắn vào bàn tay phải trong lúc làm việc.

Sau khi bị cắn, bệnh nhân đã sơ cứu, rửa vết thương, sát trùng. 4 ngày sau khi cắn chị C., con chó chết. Tuy nhiên nữ bác sĩ thú y vẫn không tiêm phòng vắc xin dại vì chị chẩn đoán chó chết do bị viêm đường hô hấp trên. Trước vào viện một ngày, bệnh nhân C. có biểu hiện đau nhức chỗ bị chó cắn và vùng vai phải, tê bì chân tay, sau đó lan ra toàn thân, kèm cảm giác khó thở, sợ gió, sợ nước nên gia đình đưa đến bệnh viện.