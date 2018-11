Bàn giao 107 ngôi nhà chống bão lụt cho người nghèo

Đây là những công trình thuộc dự án quốc gia “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển VN”, do Quỹ khí hậu xanh thông qua Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Bộ NN-PTNT, Bộ Xây dựng thực hiện tại 7 tỉnh ven biển miền Trung, giai đoạn 2017 - 2022. Theo ban quản lý dự án, hiện đã có gần 700 ngôi nhà an toàn được xây dựng ở các vùng ven biển miền Trung, nơi dễ bị ảnh hưởng bởi bão và lụt do tác động của biến đổi khí hậu.

Bà Akiko Fujii, Phó giám đốc quốc gia của UNDP tại VN, đánh giá các căn nhà an toàn chi phí thấp có thể cứu sống và giúp cộng đồng phòng chống thiên tai tốt hơn. Những ngôi nhà này được xây dựng với các tính năng bổ sung để chống chịu được tác động của biến đổi khí hậu và các sự kiện thời tiết cực đoan.