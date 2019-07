Băng trộm cạy cửa manh động chích roi điện con chủ nhà; cha liều mình cứu con

Cư dân mạng hoang mang và phẫn nộ khi xem đoạn clip camera an ninh dài 4 phút 36 giây. Trong đó, 4 thanh niên mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cạy cửa những căn phòng trong đêm, trên tay cầm hung khí thậm chí có 2 người cầm vật giống súng.

Đến phút thứ 2 giây 36, một người đàn ông trong nhà bất ngờ mở cửa cầm bình chữa cháy xịt thẳng vào người một tên khiến hắn bỏ chạy. Một tên trộm khác cầm một vật giống súng tiến về phía chủ nhà khiến người này phải xịt liên tục để chống trả. Lúc ấy, 3 tên trộm lôi một thanh niên trong nhà ra chích điện nạn nhân, may mắn nạn nhân chạy thoát. Đến lúc này, 4 tên trộm mới tháo chạy.

Theo xác minh của PV Thanh Niên, vụ trộm táo tợn và manh động trên xảy ra tại nhà ông H.V.N (xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi, TP.HCM). Ngày 9.7, ông N. xác nhận chính ông là người cầm bình chữa cháy xịt vào 4 tên trộm.

Ông N. kể lại vụ việc trong nỗi lo lắng: Chuyện xảy ra rạng sáng 6.7, lúc đó gia đình ông gồm 5 người (3 nữ và 2 nam) đang ngủ trong nhiều căn phòng khác nhau. Đêm khuya, bỗng nhiên chó sủa inh ỏi làm vợ chồng ông giật mình. Nhìn vào màn hình camera, ông N. thấy 4 người tay cầm vật giống súng trong sân.

Lập tức ông gọi điện thông báo cho bạn bè; đồng thời ông mở đèn ngoài sân nhằm hù nhưng 4 tên trộm vẫn không sợ. Nhìn camera, ông thấy 2 tên đang cạy cửa phòng đứa con trai nên ông điện cho con mình và tìm cách ra ngoài chống trả. Không may, khi ông vừa gọi xong thì trộm đột nhập và gí roi điện vào người con ông.

“Lúc đó tôi hết cách rồi, tôi nhìn màn hình thấy bọn nó tay cầm 4 khẩu súng ngắn. Bên phòng đó con tôi la lớn “ba ơi cứu con”. Thôi giờ một mất một còn, chỉ có trời thương thì mình sống để cứu con mình. Tôi liền tìm và cầm bình chữa cháy mở cửa ra xịt mạnh vào hai tên trộm”, ông N. kể lại.

Khi ông N. cầm bình chữa cháy xịt thì hai tên trộm bỏ chạy. Lúc ấy, ông N. lấy khẩu súng hơi đã bị hư để hù dọa bọn trộm nhằm cứu con trai. Nhờ ông la lớn nên cả 4 tên giật mình buông tha con ông và nhảy ra kênh cạnh nhà tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, ông N. đã trình báo công an địa phương. Ông N. đoán băng trộm còn rất trẻ và hiểu rõ khu vực quanh nhà ông. Ông N. cho biết gia đình không có mâu thuẫn với ai. Tài sản trong nhà không bị mất nhưng sau vụ việc, tinh thần của con trai và vợ ông bị hoảng loạn.

Trao đổi với Thanh Niên, Công an xã Tân Thạnh Đông xác nhận có xảy ra vụ việc trộm đột nhập vào nhà ông N. Hiện công an xã đã chuyển hồ sơ lên Công an H.Củ Chi để nhanh chóng tiếp tục điều tra làm rõ.