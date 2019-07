Bánh cuốn chị Liên có gì lạ mà ăn hoài không ngán, có ngày bán đến 50kg?

Chiều 17.7, Công an xã An Cư (H. Cái Bè, Tiền Giang) cho biết đang xác minh làm rõ nghi vấn cô ruột đánh cháu trai 13 tuổi, gây đa chấn thương ở vùng ngực và lưng, xảy ra tại ấp An Thiện, xã An Cư.