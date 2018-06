Bão có thể xuất hiện trên Biển Đông, đề phòng mưa giông khắp 3 miền

* Lưu ý rầy nâu, sâu đục thân trên lúa; nấm bệnh trên cây cà phê

[VIDEO] Người dân TP.HCM lại chật vật vì ngập trong cơn mưa lớn giữa đêm

Từ ngày 3 - 5.6, bão hướng về phía vùng biển miền Trung, có thể đổi hướng di chuyển thành tây bắc rồi bắc tây bắc, có khả năng vào nam vịnh Bắc bộ. Trong khi đó, vùng áp thấp khác ở phía đông miền nam Philippines cũng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng đến Philippines, đảo Luzon rồi nam đảo Đài Loan từ ngày 7 - 10.6, diễn biến của cơn bão này còn phức tạp cần theo dõi.

Sự xuất hiện của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới làm cho gió mùa tây nam bắt đầu hoạt động mạnh dần lên và vùng mưa do gió mùa sẽ mở rộng ở vùng Đông Nam Á. Đối với Nam bộ, Tây nguyên và Nam Trung bộ có đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng, do gió tây nam hội tụ vào hoàn lưu bão kết hợp với rãnh áp thấp đi ngang qua. Đợt mưa này có thể kéo dài cho đến giữa tuần sau, đề phòng giông sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Miền Trung có mưa to gió mạnh và giông tố trong những ngày đầu tuần do ảnh hưởng bão hoạt động bất thường khi đi dọc ngoài khơi vùng biển miền Trung. Nửa cuối tuần sau mưa gió sẽ giảm dần. Cuối tuần miền Bắc có mưa giông, vùng núi đề phòng mưa vừa, mưa to.

tin liên quan Bắc bộ mưa giảm, Nam bộ vẫn còn oi nóng Thời tiết xấu trên các vùng biển từ nam Biển Đông và mở rộng dần lên giữa và bắc Biển Đông. Các vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh kèm theo gió giật và lốc xoáy, có thể xảy ra bất kể ngày đêm, sau đó vùng có thời tiết xấu mở rộng lên các vùng biển miền Trung và phía bắc gần như xuyên suốt cả tuần lễ. Thời tiết xấu trên các vùng biển từ nam Biển Đông và mở rộng dần lên giữa và bắc Biển Đông. Các vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh kèm theo gió giật và lốc xoáy, có thể xảy ra bất kể ngày đêm, sau đó vùng có thời tiết xấu mở rộng lên các vùng biển miền Trung và phía bắc gần như xuyên suốt cả tuần lễ.

Mùa bão thường bắt đầu từ tháng 6 và kéo dài cho đến gần cuối năm, theo dự báo gần đây nhất, trong 3 tháng tới có khả năng bão khá dồn dập, sau đó số cơn bão có xu hướng giảm vào cuối năm. Tuy nhiên, do tác động của sự biến đổi khí hậu nên bão có thể hoạt động bất thường về cường độ và sự di chuyển, bão mạnh có thể xuất hiện trên Biển Đông.

Như vậy, trong 7 ngày tới cần lưu ý một số diễn biến thời tiết bất lợi, sâu bệnh có khả năng bộc phát và gây hại trên lúa, rau, hoa màu và cây ăn trái.

Miền Trung có mưa ẩm trái mùa nên đề phòng rầy nâu, sâu đục thân, bệnh khô vằn... phát sinh gây hại trên lúa hè thu, lúa mùa ở giai đoạn đẻ nhánh đến đòng.

Miền Nam mưa nhiều, nắng giảm và sáng sớm có sương mù nên nhiều khả năng bệnh đạo ôn gây hại trên lúa hè thu ở giai đoạn đẻ nhánh đến làm đòng. Cần lưu ý thoát nước chống ngập úng và ốc bươu vàng, sâu cuốn lá gây hại trên mạ và lúa đang trổ. Điều kiện thời tiết trong 7 ngày tới sẽ ảnh hưởng đến các vườn cà phê ở miền Đông và Tây nguyên đang trong giai đoạn phát triển quả non, mưa nhiều và gió mạnh, ẩm cao có thể làm cho nấm bệnh tấn công, chú ý tỉa cây che bóng, cắt bỏ chồi vượt, giữ lá sạch bệnh, phòng bệnh thán thư có xu hướng phát triển và lan rộng sang các vườn khác do gió mùa tây nam mạnh và kéo dài.