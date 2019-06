Bật mí bí quyết nuôi con ít táo bón và xương chắc khỏe hơn

Anka Milk Well IQ+ là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, có chứa dưỡng chất OPO với cấu trúc phân tử giống với chất béo sữa mẹ nhất. Công thức Well IQ+ còn chứa hàm lượng cao DHA, Canxi, Fos, Gos... và hơn 40 dưỡng chất cần thiết khác hỗ trợ phát triển trí não thông minh. Sản phẩm được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu và Ứng dụng Dinh Dưỡng Kerry, châu Âu. Anka Milk Well IQ+ là sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, có chứa dưỡng chất OPO với cấu trúc phân tử giống với chất béo sữa mẹ nhất. Công thức Well IQ+ còn chứa hàm lượng cao DHA, Canxi, Fos, Gos... và hơn 40 dưỡng chất cần thiết khác hỗ trợ phát triển trí não thông minh. Sản phẩm được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu và Ứng dụng Dinh Dưỡng Kerry, châu Âu. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Công ty Cổ phần Anova Milk. Giấy XNQC: 23137/2017/ATTP-XNCB Thông tin xem thêm tại đây Sản phẩm không thích hợp cho đối tượng không dung nạp sữa bò, dị ứng với lactose và sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ