Bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong, không có người thân bên cạnh

Ngay sau đó, chính quyền, Công an xã Thanh Mỹ cùng trạm y tế xã này đã cho sơ cứu cháu bé, đưa vào Bệnh viện đa khoa Sơn Tây rồi chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cấp cứu. Bé được các bác sĩ đặt tên là Nguyễn Văn An. Thời điểm nhập viện, bé An bị nhiễm trùng nặng, rối loạn đông máu, nguy hiểm đến tính mạng.