Bị nhắc trả tiền mua hàng, nhóm côn đồ nhí đánh người bảo vệ bầm mắt

Câu chuyện đăng tải trên Facebook: “Người lớn tuổi, không còn đủ tỉnh táo khó lắm mới xin được vào làm bảo vệ mà cũng không tha. Ăn cắp đồ trong cửa hàng tiện lợi, chú bảo vệ thấy chỉ nhắc trả tiền mà lại còn lôi thêm người đến đánh cả bảo vệ. Thương chú khờ khạo, bị đánh bầm dập mà vẫn không dám nghỉ ngày nào vì sợ bị trừ lương”.

Kèm theo đó là clip ghi lại cảnh 5 thanh thiếu niên kéo đến chỗ ngồi của chú bảo vệ dưới cây dù lớn để hành hung, trong đó một người cầm cây inox dài. Người đăng cũng kèm theo hình ảnh nạn nhân bị bầm mắt, một bên mặt bị sưng.

Câu chuyện được hàng ngàn cư dân chia sẻ cùng rất nhiều bình luận bức xúc về hành vi côn đồ của nhóm thanh thiếu niên.

Ông Được vẫn còn bầm mắt và sưng mặt sau khi bị hành hung Ảnh: Vũ Phượng

Gọi đồng bọn đến đánh

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên , sự việc trên xảy ra tại một siêu thị mini trên đường Hoàng Hoa Thám (P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM). Nạn nhân là ông Võ Thành Được (49 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM). Khi gặp PV, mặt ông Được vẫn còn sưng bên trái, mắt trái chưa tan máu bầm, mắt phải còn vết xước.

tin liên quan Nóng trên mạng xã hội: Cư dân mạng truy tìm, buộc kẻ trộm trả lại ví tiền Ông Được kể lại: "Lúc đó tôi đang ngồi bên ngoài, thấy 3 thanh niên vào lấy thùng bia và mấy que kem ra để trên bàn dành cho khách ngồi ăn tại quán một lúc, mắt cứ rảo quanh, mãi không thấy qua tính tiền. Tôi vào nhắc các anh qua tính tiền rồi ăn chứ để kem chảy hết. 3 người liền tới quăng kem vào lại tủ đông rồi ra về, lát sau kéo theo 2 người nữa quay lại chỗ tôi ngồi hỏi: "Nãy ông nói gì bạn tôi" rồi xúm lại đánh tơi tả". Đến khi người đi đường dừng lại và ông bảo vệ ở quán đối diện cầm roi điện chạy sang thì nhóm này mới bỏ đi. Sau đó, công an phường xuống lập biên bản vụ việc".

Được biết, ông Được không vợ con, hiện đang sống cùng họ hàng ở Q.12. Ông làm bảo vệ ca đêm ở đây với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Công an sẽ xử lý

Ngày 2.7, trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Bùi Quang Thi, Phó trưởng công an P.13 (Q.Tân Bình), xác nhận có vụ việc trên. Theo trung tá Thi, ngay trong ngày clip được đăng tải, công an đã đưa ông Được đi chụp phim, kết quả xương sườn số 10 không liên tục. Hôm sau, cảnh sát hình sự của quận đi tuần tra gặp một nhóm thanh thiếu niên nghi vấn nên kiểm tra thì phát hiện nhóm này mang theo hung khí. Qua đấu tranh, được biết nhóm gồm những thanh thiếu niên 16 tuổi, đã thừa nhận trước đó đánh ông Được vì bị ông nhắc nhở tính tiền do nghi ăn trộm đồ.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa ông Được đi khám lại các vết thương và những chỗ bị đau nhức. Sau khi các vết thương ngoài da lành, ông Được sẽ được giám định tỷ lệ thương tật để làm căn cứ xử lý nhóm đối tượng trên. Hiện công an đã mời người giám hộ của nhóm lên để làm việc và chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra”, trung tá Thi thông tin.