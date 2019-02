Bị 'nữ quái' giả mang thai sắp sinh lừa, chủ xe buýt 'mất lòng tin chút xíu’

Trong 2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền chuyện một phụ nữ được cho là lừa tiền của tài xế xe buýt và nhiều hành khách trên xe. Người phụ nữ đi xe với vẻ ngoài giống như đang mang thai sắp sinh đã gào thét yêu cầu chở đi bệnh viện để... đẻ.

Ngay lập tức, chị Huỳnh Thị Như Thủy, chủ xe buýt nói chồng là tài xế - anh Huỳnh Văn Cư chở "bà bầu" này vào bệnh viện để cấp cứu. Khi xe đến trước cổng Bệnh viện Hóc Môn, người phụ nữ này từ chối không chịu vào khám.

“Tôi không biết lý do gì hết, người này đòi đi thì tôi chở đi, cứu người mà. Trên đường đi, tới bệnh viện nào thì tôi kêu chồng tấp xe vào bệnh đó. Xe chạy đến bệnh viện trên đường Trường Chinh ở quận 12 thì chồng tôi tấp xe vô”, chị Thủy kể lại với PV Thanh Niên.

Do tình hình cấp bách, nhiều người trên xe đã thương cảm góp được hơn 1 triệu đồng còn chồng chị Thủy góp 3 triệu đồng để giúp đỡ bà bầu giả này.

Chị Thủy kể thêm, do không yên tâm, chồng chị Thủy hứa sẽ chịu mọi chi phí phát sinh và cung cấp số điện thoại của mình cho nhân viên y tế để người phụ nữ được đưa vào thăm khám. Tuy nhiên, khi được khám, một bác sĩ khẳng định với chị là người phụ nữ này không có thai, bụng to do có quá nhiều mỡ thừa. Ngay thời điểm đó, người phụ này dẫn theo bé trai xin vào nhà vệ sinh rồi lẻn ra ngoài bỏ trốn.

Dẫn theo đứa trẻ không biết nói tiếng Việt

Theo nhận dạng của chị Thủy, người phụ nữ này tầm dưới 30 tuổi, dẫn theo bé trai khoảng 5 tuổi, nước da ngăm đen, không biết nói tiếng Việt. Bụng người nữ này là bụng thật, không độn.

Chị Thủy cho biết: “Tôi cũng hơi buồn sau sự việc nhưng nghĩ lại chị thấy thương người phụ nữ đó. Tôi cũng thường hay đi làm từ thiện lắm, nhưng từ giờ thì tôi hơi đắn đo, hơi mất lòng tin chút xíu, có gì phải tìm hiểu cho kỹ. Đây là lần đầu tiên tôi bị lừa như vậy”.

Do sự việc xảy ra quá nhanh, anh Huỳnh Văn Cư đã chạy sai lộ trình, dừng xe tại nơi khác trong thời gian lâu nên anh Cư đã báo cáo với cấp trên về tình hình và cũng sợ mình sẽ bị phạt vì đi sai.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một nhân viên của Bệnh viện Tâm Trí ở P.Tân Thới Nhất (Q.12) cho biết, ngày 15.2 đơn vị có tiếp nhận một ca cấp cứu bà bầu từ nhân viên xe buýt. Khi tiếp nhận liền chuyển bệnh nhân vào khoa sản để thăm khám nhưng kiểm tra thì phát hiện người này không mang thai. Theo nhân viên này, người phụ nữ sau đó đã xin vào nhà vệ sinh và bỏ đi ra ngoài.