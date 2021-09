‘Biết cô chú đến tặng sữa, con háo hức mặc cả đồng phục đi học chờ đón!’

“Nhận sữa xong là cháu nó uống liền”

Bên cạnh hàng triệu túi an sinh, tiền mặt hỗ trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) và Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các phường ở 22 quận, huyện, thành phố tại TP.HCM còn trao hàng nghìn suất quà gồm thực phẩm, sữa… do nhà hảo tâm, doanh nghiệp gửi tặng. Những gia đình có trẻ em được tặng thêm sữa tươi, sữa trái cây - món đồ uống giàu dinh dưỡng yêu thích của nhiều em nhỏ.

Chúng tôi có dịp cùng chị Trần Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN P.Nguyễn Cư Trinh, ‘đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà’ đi tặng sữa cho trẻ em trong phường. Từ sáng sớm, chị Ngọc cùng cán bộ Hội tất bật bê từng thùng sữa đặt lên xe máy. Chiếc xe máy cá nhân của các chị hôm nay là phương tiện vận chuyển sữa để có thể đi lại dễ dàng đến từng hẻm nhỏ.

Cán bộ Hội phụ nữ mang sữa của các nhà hảo tâm trao tới từng gia đình có trẻ nhỏ

“Một lượng lớn sữa tươi TH true MILK do Tập đoàn TH gửi tặng mới được phân bổ về phường, hôm nay mỗi suất quà là nửa thùng sữa, tương đương 24 hộp”, chị Ngọc nói.

Chiếc xe máy chất đầy sữa của chị Ngọc len lỏi vào con ngõ sâu hun hút và dừng lại trước chung cư trên đường Nguyễn Trãi. Chị Ngọc gõ cửa căn hộ đầu tiên theo danh sách và đặt phần sữa ngay ngắn lên ghế rồi lùi ra xa. Một lát sau, bé Nguyễn Tấn Khang (9 tuổi) đeo khẩu trang kín mít hăm hở bước ra. Bé nói lời cảm ơn các cô chú rồi khệ nệ bê sữa vào nhà.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Đỗ Thị Thảo - mẹ Khang, nói: “Nghe tin cô chú đến tặng sữa, con háo hức từ sớm, mặc cả đồng phục đi học chờ đón”. Chị Thảo làm nghề bán rau, chồng lái xe. Dịch Covid-19 ập đến, nhà trong “vùng đỏ” nên “mấy tháng nay chỉ có đồng ra chứ không có đồng vô”, cả nhà cầm cự bằng chút tiền tiết kiệm ít ỏi và nguồn thực phẩm từ phường hỗ trợ.

“Vào năm học mới, con phải học online cũng cực hơn nên phần sữa này rất quý giá để có thêm dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe. Khang thích nhất sữa vị sô cô la, nhận xong là cháu nó uống liền à”, chị Thảo nói trong nụ cười lấp lánh.

Bé Tấn Khang mặc sẵn đồng phục, chờ các cô đến tặng quà. Con cảm ơn các cô chú rồi khệ nệ bê sữa vào nhà…

Bất kể nắng mưa, chuyển sữa tặng đến từng nhà

Cũng theo chị Hà, nhiều gia đình có trẻ nhỏ bố mẹ các em đều là lao động tự do, thất nghiệp mấy tháng nay, không có thu nhập phải chi tiêu dè sẻn nên khẩu phần sữa cho con tạm thời bị cắt bỏ. “Dù trời có nắng hay mưa chúng tôi cố gắng mang sữa tặng tận nhà, nhìn các con, phụ huynh đều vui cười, bao mệt mỏi đều tan biến”, chị Ngọc nói.

Tại TP.HCM nhiều tháng nay, cán bộ nhiều phường hỗ trợ an sinh làm việc tất bật không kể ngày đêm. Sáng 16.9, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ MTTQ và bộ đội tại P.3, Q.Phú Nhuận đi tặng túi an sinh cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc có F0. Mỗi phần quà gồm nhiều thực phẩm thiết yếu: dầu ăn, nước mắm, nước tương, gạo và thêm một phần nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk.

Bộ đội hỗ trợ P.3, Q.Phú Nhuận đi trao túi thực phẩm tiếp tế người dân khó khăn vì Covid-19

Bế con nhỏ trên tay ra cửa nhận quà, chị Phạm Hồng Châu (33 tuổi) nở nụ cười rạng rỡ khi thấy bên trong có thêm nhiều bịch sữa. Gia cảnh chị Châu rất khó khăn khi có 6 miệng ăn nhưng người lớn thất nghiệp nhiều tháng nay.

“Chúng tôi kẹt trong vùng dịch đã nhiều tháng. Thực phẩm rau xanh đều nhờ cán bộ phường, bộ đội mua giúp. Nhận phần quà này xúc động lắm khi có cả sữa cho tụi nhỏ. Chúng tôi biết ơn mọi người nhiều lắm”, chị Châu nói.

Con trai chị Châu hào hứng thử một ly nước uống Sữa trái cây cam tự nhiên mà lâu lắm em mới được uống lại

Bà Huỳnh Thu An, Chủ tịch UB MTTQ P.3, cho biết những ngày qua phường cố gắng làm hết sức chăm lo an sinh cho người dân, không để ai phải thiếu thốn. “Nhờ có sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn TH, đến nay chúng tôi đã trao hơn 9.000 phần quà cho những hộ đặc biệt khó khăn”, bà An nói.