BN Covid-19 687 hết bệnh hành động 'cực đặc biệt' khi quay lại bệnh viện dã chiến

Đó là buồng khử khuẩn và hàng ngàn lít dung dịch sát khuẩn do BN 687 và các bạn anh tự nghiên cứu, sản xuất và chế tạo.

Bệnh nhân 687 quay lại bệnh viện, chung tay với bác sĩ chống Covid-19

Khi là BN đã muốn sản xuất dung dịch sát khuẩn

Trước đó, vào ngày 4.8. anh Mai Anh Đức (P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu, Đà Nẵng ) nhận thông báo chính thức, trở thành bệnh nhân Covid-19 (BN) 687. Anh được đưa vào điều trị cách ly tại BV dã chiến Hòa Vang Đà Nẵng. Trong những ngày điều trị tại đây, bên cạnh nỗ lực nâng cao thể trạng chống lại bệnh Covid-19, anh Đức còn tỉ mỉ quan sát những điều kiện cần và đủ cho một môi trường điều trị đặc biệt, dành cho BN Covid-19.

“Tôi nhìn thấy được vấn đề các y, bác sĩ đặc biệt lưu tâm đó là kiểm soát nhiễm khuẩn. Một lượng lớn dung dịch sát khuẩn bề mặt, sát khuẩn tay , đồ dùng được sử dụng hàng ngày, cho một lượng lớn con người ở đây. Tôi ấp ủ mong muốn chế tạo dung dịch sát khuẩn, cũng liên quan đến công việc chuyên môn mà tôi đang làm. Tôi muốn làm một cái gì đấy để cảm ơn, động viên và góp phần bảo vệ y, bác sĩ cũng như bệnh nhân Covid -19”, anh Đức tâm sự.

Nghĩ là làm, ngay từ khi còn đang điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang, cho đến khi tự cách ly 14 ngày tại nhà, anh Đức đã lập Team 687, với nỗ lực chế tạo dung dịch sát khuẩn tặng bệnh viện. Khi chia sẻ tâm nguyện lên mạng xã hội , BN 687 đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ những người bạn...

Từ xưởng nhà anh, hơn 8 ngàn lít dung lịch sát khuẩn tiêu chuẩn Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn sát khuẩn là 99,9% do Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xác nhận, đã lần lượt được sản xuất và mang đi tặng khắp nơi ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Từ các BV đến các khu cách ly, rồi chợ truyền thống, các chốt phòng chống dịch...

BN 687 (phải) trở lại BV dã chiến Hòa Vang để tri ân các bác sĩ, ngay trong ngày hết hạn cách ly 14 ngày sau điều trị, tái hòa nhập cộng đồng AN DY

“Ngay khi anh Đức 687 còn đang trong chế độ cách ly an toàn 14 ngày, Team 687 của chúng tôi đã bắt đầu khởi động và sản xuất nước sát khuẩn, chai xịt, chai nhún, những can nước sát khuẩn cung cấp cho các bệnh viện ở Đà Nẵng như BV Hòa Vang, BV Phổi, BV Ung bướu, BV Ngũ Hành Sơn, các trung tâm cách ly như trường ĐH Việt Hàn, ĐH Sư phạm kỹ thuật, các khu cộng đồng như ban quản lý chợ trên địa bàn thành phố. Chúng tôi phối hợp với hội những người bạn của anh Đức vận chuyển một lượng lớn nước sát khuẩn vào Quảng Nam, đưa đến Nam Trà My, Phước Sơn, Tam Kỳ và BV Quảng Nam”, Mai Đặng Ngọc Bảo, thành viên tích cực của Team 687, cho biết.

Cơ duyên với những người bạn chưa từng gặp

Ngoài những người bạn trong Team 687, dự án hỗ trợ sát khuẩn cho các bệnh viện còn có những người bạn đồng hành đặc biệt của anh Đức 687. “Đó là những người động viên tôi những ngày tôi phải chiến đấu với Covid-19. Tôi cám ơn họ rất nhiều. Đặc biệt với những người bạn tôi chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ quen nhau qua mạng khi tôi mang mã số BN 687, rồi đồng hành cùng nhau ở dự án hỗ trợ sát khuẩn”, anh Đức 687 nói.

Đó là nhóm bạn của anh ở nhà hàng Dolphin (Đà Nẵng), cũng là những người chung sức chế tạo buồng sát khuẩn để cùng nhau tặng bệnh viện. Anh Đức phụ trách sản xuất dung dịch sát khuẩn an toàn cho người để vận hành buồng sát khuẩn. “Nước sát khuẩn sẽ được cung cấp thường xuyên và liên tục đến bệnh viện, cứ dùng hết thì tôi lại cung cấp tiếp để dùng thôi, vì nó nằm trong chuyên môn của tôi”, anh Đức nhiệt tình chia sẻ.

Theo anh, buồng sát khuẩn sẽ góp phần giúp cho đội ngũ y bác sĩ tại BV dã chiến Hòa Vang kiểm soát nhiễm khuẩn, làm sạch nhiều thiết bị, đồ đạc và cả con người trong quá trình chống dịch. Ngoài ra, thiết bị này cũng sẽ hỗ trợ bệnh viện giai đoạn hậu Covid-19.

“Chúng tôi rất trân trọng sự đóng góp, chung sức của BN 687 nói riêng, của người dân nói chung. Từ cả sức lực, trí tuệ, cũng như của cải vật chất. Chúng ta cùng chung tay chống lại dịch bệnh, mong Đà Nẵng sớm trở lại hoạt động như bình thường”, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc BV dã chiến Hòa Vang, xúc động trước tấm lòng của một bệnh nhân Covid-19 mà BV ông từng điều trị.

Hiện tại, bên cạnh buồng sát khuẩn đã tặng bệnh viện, Team 687 và những người bạn trên mạng xã hội của anh Đức 687 tiếp tục kết nối, hỗ trợ và duy trì sản xuất dung dịch sát khuẩn mỗi ngày để tặng đến lực lượng chống dịch tuyến đầu. Mỗi chai dung dịch sát khuẩn, mỗi thùng sát khuẩn đều được ghi dấu ấn băng tem “Team 687”, dấu ấn của một bệnh nhân Covid-19 và những người bạn của anh dành cho lực lượng chống dịch. Họ nhắc nhau chung tay, góp sức cùng thành phố vượt qua gian khó.

BN 687 cho biết sẽ tiếp tục sản xuất dung dịch sát khuẩn và dán tem "Team 687" để tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 AN DY

“687 là một con số mà cả đời này chắc tôi cũng không quên được. Nó gắn với số báo danh, gắn mã bệnh nhân của tôi. Những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất nước sát khuẩn để hỗ trợ đến tuyến đầu...”, BN 687 (Đà Nẵng) tâm sự.