Bỏ chạy khi thấy công an, nam thanh niên vi phạm giao thông bị ngã văng xuống đường

Hình ảnh ở clip cho thấy, một thanh niên không đội mũ bảo hiểm , điều khiển xe máy chở theo một cô gái đến ngã tư Quán Toan (phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) thì gặp lực lượng công an. Khi công an ra tín hiệu dừng xe, thay vì chấp hành hiệu lệnh, thanh niên này lại đâm thẳng vào người công an để bỏ chạy nhưng sau đó lại bị ngã xuống đường. Sau khi ngã, nam thanh niên đã bỏ mặc bạn gái ngồi sau, dựng xe định tiếp tục bỏ chạy nhưng bị chiến sĩ công giữ lại.

Xác nhận với Thanh Niên, lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng cho biết, sự việc xảy ra vào 8 giờ 56 ngày 10.10. Chiến sĩ công an xuất hiện trong clip đang công tác tại Công an phường Quán Toan. Hai người điều khiển xe máy sau đó đã được đưa về Công an phường Quán Toan để xử lý vi phạm.

VIDEO: Cảnh công an vung tay, người điều khiển xe máy ngã ra đường

Khi đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội, có một số ít ý kiến đánh giá hành động bắt người vi phạm của Công an phường Quán Toan là khá nguy hiểm. Tài khoản Con Sóng Bạc Đầu cho rằng: "Nếu khi hai cháu ngã ra đường vừa lúc có xe đi tới chèn lên người thì sao nhỉ? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm. Mình hoàn toàn phản đối hành động này".

Tuy nhiên, lại có rất nhiều ý kiến khác cho rằng, lực lượng công an cần mạnh tay với những thanh niên ngổ ngáo, cố tình vi phạm luật lệ an toàn giao thông và luôn sẵn sàng bỏ chạy khi thấy cơ quan chức năng. Tài khoản Tân Thịnh cho rằng: “Thanh niên đi xe máy đủ thời gian để quay đầu rẽ hướng khác, lại chọn liều lĩnh tăng ga phi thẳng”. Tài khoản Laixe Tran bày tỏ: “Tôi ủng hộ đồng chí cảnh sát, vì không thể nhẹ tay với những thành phần không chấp hành luật giao thông mà còn chống đối người thi hành công vụ được”. Tài khoản Hải Hít bình luận: “Không đuổi, không bắt thì bảo công an vô dụng chỉ bắt phụ nữ, người già. Bắt thì bảo: ra tay mạnh thế?”.

Được biết, thời gian gần đây tại Hải Phòng xuất hiện nhiều thanh thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách trên đường. Hiện tượng này đang khiến người dân thấy bức xúc và lo sợ.