Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Công an mời YouTuber Thơ Nguyễn lên làm việc

Ông Lê Quang Tự Do cho hay, ngay ngày hôm qua (10.3), Cục đã yêu cầu TikTok và YouTube chặn, gỡ các clip của Thơ Nguyễn có dấu hiệu vi phạm.

Ông Tự Do cho biết, hiện Cục đang phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) thuộc Bộ Công An mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc về dấu hiệu vi phạm truyền bá mê tín dị đoan.

“Tiếp đó chúng tôi sẽ xử lý theo quy định”, ông Lê Quang Tự Do nói.

YouTuber Thơ Nguyễn "cảm thấy suy sụp" sau vụ xin vía búp bê

Trước đó, cộng đồng mạng đã rất bức xúc về clip của YouTuber Thơ Nguyễn “xin vía học giỏi” từ búp bê giống Kumathong.

Cụ thể trong đoạn clip, YouTuber này ôm một con búp bê, trên tay cầm sợ dây chuyền, nói: “Sau khi đăng clip giới thiệu về "cư ma mập" này, có nhiều bạn nói rằng chị ơi chị xin vía cho em học giỏi đi, toàn là các bạn thân yêu của chị thôi. Mà xin vía học giỏi là một cái gì đó không sai trái nên chị quyết định hôm nay sẽ xin giúp các em nhé”.

Thơ Nguyễn tiếp tục: “Mập ơi, bây giờ con nghe lời mẹ nè, ngày mai là các anh chị đi học rồi đấy, giờ con cầu cho các anh chị học giỏi nha. Nếu mà con cầu được lắc ngang, không cầu được lắc dọc, nói chung là cứ lắc tứ tung đi. Lắc cái đầu là mẹ cho ăn đòn tét mông ngay”.

Chưa dừng lại ở đó, YouTuber này nói: “A nhớ ra rồi, trước khi mà cầu cái gì thì phải cho bạn ấy ăn uống đã. Bạn ấy rất là thích uống nước ngọt Coca cola, để chị mời bạn ấy uống nhé các em”.

YouTuber này tiếp tục trò chuyên: “Chị thấy có rất nhiều bạn Kumanthong uống nước ngọt bằng ống hút, nhưng riêng mập nhà chị thì không cần”.

Sau khi mở lon nước phát ra tiếng xịt ga lớn, Thơ Nguyễn hồ hởi nói: “Đó các em thấy chưa, mập tham chưa, uống như vậy là các em học giỏi lắm đó, uống quá trời luôn”.

Nữ Youtuber này cũng chia sẻ clip “đính chính”: “Lúc nãy chị có đăng clip xin vía học giỏi từ bạn cư ma mập, bạn cư ma mập của chị là búp bê thường nhá, không phải là búp bê ma đâu nhá các em, cho nên là có xin thế nào cũng không được. Muốn học giỏi thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất thôi đấy là siêng học".

Trên Facebook cùng với clip "đính chính", nữ YouTuber này viết: "Dành cho những ai chưa xem được toàn bộ nội dung mình truyền tải. Vì TikTok là nội dung 60 giây nên buộc thành 2 clip. Trong clip 1 mình đã chú thích rõ là mình không nuôi và phải siêng học mới học giỏi. Clip tiếp theo thì nói rõ ràng luôn. Nếu các bạn xem chưa đầy đủ thì các bạn không thể đưa ra kết luận".

YouTuber Thơ Nguyễn đăng clip "xin vía học giỏi"

Dù vậy, nhiều bậc phụ huynh đã rất bức xúc, lên án mạnh mẽ về cách làm clip của nữ Youtuber này, vì cho rằng những clip như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực, làm trẻ nhỏ có những suy nghĩ lệch lạc.

Hiện tại, kênh YouTube Thơ Nguyễn có gần 9 triệu lượt tài khoản đăng ký theo dõi. Đối tượng người xem kênh này phần lớn là trẻ nhỏ. Đoạn clip bị phản ứng của Thơ Nguyễn được đăng tải trên nền tảng TikTok từ ngày 27.2 đến chiều ngày 10.3 đã có khoảng 5 triệu lượt xem.