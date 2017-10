tin liên quan

Chiều 28/7, ông Trần Hoài Nam - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Việt - Tiệp (Hải Phòng) cho biết, bệnh viện đã có quyết định đình chỉ việc trực phẫu thuật và kê đơn điều trị 6 tháng đối với 4 bác sĩ trực tại khoa Ngoại đêm 26/7 do không kịp thời cấp cứu, chữa trị cho bệnh nhân Đinh Văn Giang, 21 tuổi (trú tại Q.Hải An). Kíp trực ngày 27/7 gồm 4 bác sĩ khác tại khoa này cũng bị đình chỉ 3 tháng cũng lý do trên.