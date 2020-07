Bốn cha con ngã ngay đầu xe tải và cú đánh lái kịp lúc

Trên mạng xã hội đang chia sẻ, lan truyền đoạn video clip do một camera hành trình của xe ô tô ghi lại vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua H.Diễn Châu (Nghệ An), khiến nhiều người thót tim.

Theo đó, lúc 9 giờ 45 phút ngày 30.6, tại H.Diễn Châu, một người đàn ông đi xe máy đèo theo 3 đứa trẻ phía sau, lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi gần đến khoảng trống của dải phân cách rẽ sang đường, chiếc xe máy bất ngờ bị đổ, khiến cả 4 người trên xe bị văng xuống đường.

Ngay lúc đó, một chiếc xe tải đang chạy cùng chiều lao tới, nhưng rất may, tài xế điều khiển chiếc xe này đã bẻ lái, tránh không tông thẳng vào 4 người trên. Mặc dù xe tải đã tránh hết cỡ, nhưng một cháu bé vẫn bị va vào xe tải, bị thương nặng.

Hoảng loạn vì cú ngã bất ngờ

Phóng viên Thanh Niên tìm đến vị trí vụ tai nạn trên. Đó là đoạn quốc lộ 1A chạy qua khối 2, thị trấn Diễn Châu, H.Diễn Châu. Anh Chu Văn Đông (32 tuổi), có nhà ở gần vị trí vụ tai nạn , cho biết khi xảy ra tai nạn, anh đang ngồi bán hàng trước cửa nhà.

“Tui nghe một tiếng động mạnh, nhìn ra thì thấy mấy người ngã xuống đường. Tôi chạy ra và thấy 1 cậu bé bị chảy máu trên đầu rất nhiều, người cha và 2 đứa nhỏ còn lại may mắn không bị gì”, anh Đông kể.

Sau đó, anh Đông gọi một chiếc xe taxi rồi đưa cháu bé bị thương đến Bệnh viện Diễn Châu. “Đến đây, các bác sĩ bảo phải chuyển lên tuyến trên vì cháu bị rất nặng. Một lúc sau, người nhà cháu đến rồi chuyển cháu vào bệnh viện tỉnh”, anh Đông kể.

Khoảng trống của của dải phân cách để quay đầu xe, nơi xảy ra vụ tai nạn. ẢNH: K.HOAN

Hiện trường vụ tai nạn từ vết sơn đánh dấu của cảnh sát giao thông cho thấy, chiếc xe ô tô đã đánh lái sang phải khá rộng sau khi phát hiện chiếc xe máy chở 4 người ngã đổ phía trước xe. Điều đó đã giúp 3 người còn lại thoát nạn.

Anh Hồ Văn An, người điều khiển chiếc xe máy, cho biết vợ anh bán cá ở chợ. Sáng 30.6, 3 con trai (6 tuổi, 8 tuổi và 12 tuổi) của vợ chồng anh ra chợ với mẹ nên anh ra chở 3 dứa con về. Khi chuẩn bị dừng lại quan sát để rẽ sang đường thì anh bị hụt chân, khiến chiếc xe máy đổ ngã ra đường. “Lúc đó tôi quá hoảng loạn. Rất may, ngay sau đó, cháu bị thương được người tốt gọi xe taxi đưa đến bệnh viện”, anh An kể.

Anh An cũng cho biết, sau 1 ngày điều trị, hiện tình trạng con trai anh đã qua cơn nguy kịch. “Cháu bị rách da đầu, đang được truyền máu vì mất nhiều máu. Bác sĩ nói cháu bị chấn thương nội tạng, đang phải tiếp tục theo dõi để mổ”, anh An nói.

Trao đổi với phóng viên, trung tá Nguyễn Hồng Thuận, Đội trưởng Đội CSGT Công an H.Diễn Châu, cho biết, hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, để làm rõ vụ tai nạn này.