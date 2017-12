Bữa tối noel trên tầng cao

Với những người yêu thích ẩm thực, Sohy (tòa nhà Centec, 72 - 74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM) là địa điểm không thể bỏ qua. Đó là sự kết hợp giữa đặc điểm tinh tế của Á đông hòa quyện trong tinh thần món ăn Tây phương, thanh lịch và quyến rũ. Không những thế, các món ăn được bài trí tỉ mỉ, đủ hương, sắc và vị nên càng hấp dẫn.



tin liên quan Trở lại 'vương quốc' mì pasta Lấy tiêu chí “mang cả nước Ý đến VN”, với 15 món mì sợi cùng hàng chục loại pizza, nhà hàng Mama’s Kitchen là điểm hẹn mới không thể bỏ qua của giới sành ăn.

Tinh tế như Á đông hòa quyện Tây phương

Hầu như những người mê BBQ đều thích vị thực phẩm được nướng trên than hồng nên tại đây có danh sách dài những món nướng trên lửa than. Một trong những món bán chạy và được nhiều người yêu thích nhất là gà tơ Pháp nướng lá chanh. Món ức vịt xốt cam gừng thuần túy của nước ngoài nhưng khi dùng than hoa, vịt được nướng giòn đều, thịt không bị khô, ăn kèm cơm chiên giòn hoặc bánh mì đều ngon.

Những người mê hải sản có thể thử món cá tuyết nướng nước mắm và mỡ hành, đậm chất Việt nhưng sang trọng hơn. Cá tuyết là loại phi lê khi nướng lên thơm mềm, có chút mặn của cốt nước mắm, chút béo của mỡ hành. Thực đơn hải sản nướng than hoa còn có tôm sú tẩm muối ớt xanh nướng hoặc cá hồi nướng xốt rượu vang trắng. Món ăn vừa lạ vừa quen tại Sohy là bạch tuộc tẩm gia vị Phú Quốc chấm kèm hai loại xốt chanh dây và xốt ớt xanh. Món ăn tưởng chỉ bán ở những quán đường phố được nâng tầm trở thành món 5 sao. Bạch tuộc nướng vàng hơi cay cay được điều tiết bởi vị chua nhẹ của chanh dây, ăn ngon mà không ngán. Xốt ớt xanh khiến bạch tuộc cay đậm, vị xộc lên mũi khiến người ăn thêm phấn khích, cay nhưng vẫn thèm ăn.

tin liên quan Món nướng phong cách Nhật Nói đến ẩm thực Nhật Bản, mọi người thường nghĩ ngay đến sushi và sashimi nhưng không chỉ có thế, món nướng với nước sốt đặc trưng cũng là món bạn nên trải nghiệm.

Những ngày muốn ăn sang một chút, thực khách có thể gọi một phần gan ngỗng áp chảo phủ xốt mơ Nam Phi, dùng kèm dâu đốt và bánh mì nướng. Gan ngỗng béo mịn có chút chua nhẹ của trái mơ, mùi thơm của dâu tươi, cắn nhẹ miếng bánh mì giòn, các món ăn quyện vào nhau, tan trên đầu lưỡi, khiến khách cứ ăn hoài ăn mãi. Muốn thanh nhẹ một chút thì chọn cồi sò điệp Nhật áp chảo với đậu tibo nghiền, phủ phô mai Pháp và trứng cút trần. Thịt cồi sò điệp ngọt tươi ăn kèm đậu tibo, nhìn đơn giản nhưng nhiều năng lượng, một phần là đủ đầy cho bữa tối.





Không quên ẩm thực Việt

Nhà hàng cũng dành một góc tôn vinh các món ăn thuần Việt để giới thiệu đến những tín đồ ẩm thực trong và ngoài nước. Thực đơn thuần Việt cũng nhiều món như cuốn diếp tôm chấm xốt tương đậu, chả giò tam giác, bánh khọt hải sản chấm nước mắm chua ngọt, gà lên mâm chia làm 4 phần thịt gà luộc, kèm xôi pa tê, gỏi gà và lòng xào nghệ trên chiếc nong tre bắt mắt, gợi thèm... Ngoài ra, ở đây còn có các món ăn VN theo phong cách fusion - kết hợp món ăn Việt với nguyên liệu ngoại nhập nhưng vẫn giữ hương vị tinh túy nhất. Mắm tôm cũng được đưa vào thực đơn, kết hợp với đùi vịt nướng, làm gỏi chung với củ hủ dừa, măng tây tươi trộn với xốt xí muội. Bánh xèo truyền thống nhưng có 3 loại nhân bên trong như: nấm nướng củ hủ dừa, vịt nướng mắm sả và tôm, ức vịt Pháp xốt X.O... cuộn kèm rau xanh chấm nước mắm - món cũ nhưng hương mới, ngon khó tả.