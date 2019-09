Bức xúc nạn cản trở xe xe ưu tiên; coi chừng bị giam bằng lái

Do mở nhạc quá lớn

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô có hành vi không nhường đường cho các loại xe ưu tiên khi đang đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Qua xác minh, clip trên được ghi vào sáng 23.9. Khi đó, xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại chợ Tó (H.Đông Anh). Khi đi qua phố Nguyễn Khánh Toàn (Q.Cầu Giấy), xe của đoàn bị ô tô trên chạy chắn phía trước.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, ngày 24.9, lãnh đạo Phòng CCSGT Công an TP.Hà Nội chỉ đạo các Đội CSGT trích xuất camera truy tìm tài xế trên. Đội CSGT số 6 đã triệu tập tài xế Nguyễn Hồng Tâm (46 tuổi, trú Q.Hai Bà Trưng) - người không nhường đường cho xe cứu hỏa đi làm nhiệm vụ. Tại cơ quan công an, tài xế Tâm thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do mở nhạc to nên không nghe thấy tín hiệu còi ưu tiên. Đội CSGT số 6 lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng đối với tài xế Tâm.

Tài xế Nguyễn Hồng Tâm tại cơ quan công an Ảnh: CTV

Việc không nhường đường cho xe ưu tiên diễn ra phổ biến thời gian qua. Gần nhất, ngày 14.9, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cũng xử phạt nữ tài xế ô tô 2,5 triệu đồng, tước bằng lái 2 tháng vì cố tình không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên từ sân bay Nội Bài về trung tâm. Trước đó, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cũng xử phạt tương tự với một tài xế xe tải không chịu nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Thực tế, việc không nhường đường cho xe ưu tiên, nhất là xe cứu hỏa, cứu thương, có thể gây ra những hệ lụy lớn. Tài khoản Phương Thảo viết: “Cần phạt nặng hơn các hành vi này vì trong nhiều trường hợp có thể gây ảnh hưởng đến công tác cứu nạn cứu hộ. Nhà cháy chờ xe đến dập lửa, xe lại đến muộn vì bị chặn, thì quá là hài hước”.

TP.HCM phạt hàng ngàn người

Trung tá Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội tham mưu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt - PC08 Công an TP.HCM), cho biết 9 tháng đầu năm 2019, lực lượng CSGT toàn TP xử lý 1.440 trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên. “Khi gặp trường hợp cản trở xe cứu thương, xe cứu hỏa trên đường làm nhiệm vụ, những người chứng kiến có thể quay lại clip và gửi về PC08. Căn cứ trên những hình ảnh được cung cấp, CSGT sẽ xử lý hành vi vi phạm”, ông Bình thông tin.

Lãnh đạo Đội CSGT trật tự Công an Q.12 cho biết đơn vị từng xử phạt một tài xế ô tô không nhường đường cho xe chữa cháy vào tháng 7.2018. Khi đó dù xe cứu hỏa liên tục hú còi nhưng ông N. (ngụ H.Hóc Môn) lái xe ô tô chạy phía trước vẫn không chịu nhường đường. Quá bức xúc, cán bộ cảnh sát PCCC quay clip lại đăng trên mạng xã hội và CSGT Q.12 nhanh chóng tìm ra tài xế. Đây được xem là trường hợp đầu tiên tại TP.HCM CSGT đủ cơ sở để xử phạt người không nhường đường cho xe ưu tiên qua hình ảnh.

Cư dân mạng đồng loạt bất bình về cách hành xử của các tài xế này. Tài khoản My Trần viết: “Không thể hiểu được họ đang nghĩ gì, chắc không phải nhà họ cháy nên họ mới vô tâm như vậy”. Nhiều tài khoản đề xuất: có lẽ tại luật xử phạt vi phạm không nhường đường ưu tiên đang quá nhẹ nên không đủ sức răn đe, cần phạt thật nặng cho chừa!