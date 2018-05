Cả nước nắng nóng oi bức

* Cảnh báo bệnh đạo ôn trên lúa, thán thư trên cây điều

Miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp do không khí lạnh yếu nén xuống nên trong hai ngày cuối tuần (12 - 13.5) mưa giông vẫn còn xảy ra trên diện rộng. Đợt nóng này kéo dài ít nhất 4 - 5 ngày, sau đó sẽ có mưa giảm nhiệt.



Miền Trung sẽ là nơi có thời tiết nắng nóng oi bức nhất trên cả nước. Vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nơi 37 - 38 độ C hoặc cao hơn. Nắng từ sáng đến chiều tối vẫn còn không khí khá ngột ngạt oi nồng khó chịu.

Cường độ nắng gay gắt là từ sau 11 - 15 giờ, tia cực tím hoạt động mạnh và ở mức nguy hiểm cao nhất. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định cũng kiểu thời tiết nóng bức như vậy nhưng nhờ có gió biển nên có phần nào dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất 34 – 37 độ C. Như vậy miền Trung khô hạn và nguy cơ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn cũng như cháy rừng rất cao. Cường độ nắng gay gắt là từ sau 11 - 15 giờ, tia cực tím hoạt động mạnh và ở mức nguy hiểm cao nhất. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định cũng kiểu thời tiết nóng bức như vậy nhưng nhờ có gió biển nên có phần nào dễ chịu hơn, nhiệt độ cao nhất 34 – 37 độ C. Như vậy miền Trung khô hạn và nguy cơ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn cũng như cháy rừng rất cao.

Tây nguyên và Nam bộ giảm mưa vào cuối tuần do gió chướng xuất hiện, trời nắng nóng và oi bức, nhiệt độ 35 - 36 độ C ở Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Long An, Cần Thơ, Bến Tre. Từ thứ hai (14.5) đến thứ tư tuần sau, gió tây nam hoạt động trở lại với cường độ yếu, thời tiết sáng nắng chiều mưa, mưa tăng dần, cần đề phòng giông sét, lốc xoáy có thể xảy ra, có nơi mưa vừa mưa to với lượng mưa 30 - 50 mm hoặc hơn, có thể gây ngập một số nơi vào chiều tối.

Đối với tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển phía nam, vùng biển Kiên Giang đề phòng giông và lốc xoáy, vòi rồng.

Trong giai đoạn bắt đầu mùa mưa, nắng mưa xen kẽ và mưa phân bố chưa đều nên vẫn còn một số nơi thiếu hụt ẩm và khô hạn nhẹ. Đây lại là giai đoạn đầu của vụ hè thu nên sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa non, thời kỳ cây rất dễ bị tổn thương.

Đối với những vùng đất phèn cần cày ải kỹ, đẩy nhanh quá trình hoai mục, giúp tăng cường dinh dưỡng cho đất, góp phần làm giảm lượng phân bón và tránh được hiện tượng ngộ độc hữu cơ. Nên dùng vôi hoặc phân lân bón lót ở những vùng nhiễm phèn nặng như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên.

Vụ hè thu nông dân cần tăng lượng phân lân bổ sung cho cây, phân đạm nên giảm để tránh cây hấp thụ nhiều đạm dẫn đến tăng chiều cao, dễ đổ ngã khi có mưa gió lớn.

Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL cần lưu ý bệnh đạo ôn lá sẽ tiếp tục phát triển gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh, với mức độ nhẹ đến trung bình. Bệnh đạo ôn cổ bông vẫn còn gây hại nhẹ trên các trà lúa trổ.

Đối với các vùng trồng điều có độ ẩm cao và mưa nhiều hay lúc cây điều đang trổ hoa gặp sương mù kèm theo nhiệt độ ban đêm giảm, bệnh thán thư có khả năng gây hại, nhất là trên các vườn trồng dày, ngoài ra cần kiểm tra phát hiện sớm sâu bệnh trong giai đoạn bắt đầu ra lá non và ra hoa kết trái.