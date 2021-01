Cảm động anh Tây nhảy xuống sông cứu người tự tử chỉ “muốn làm người ẩn danh...”

Trò chuyện với Báo Thanh Niên , “anh Tây” cho biết: “Tôi chỉ muốn làm người ẩn danh, thầm lặng...”.

Lao xuống sông cứu người giữa tiết trời lạnh buốt

Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội , ghi lại cảnh người đàn ông ngoại quốc bất chấp nguy hiểm lao xuống sông cứu một nam thanh niên nhảy cầu sông Hàn (nối Q.Hải Châu với Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tự tử và được một chiếc ghe kịp giúp đỡ đưa lên bờ. Giữa những lời tán dương, khen ngợi cùng tiếng vỗ tay của người dân, người đàn ông ngoại quốc vẫn thực hiện hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Đoạn clip kèm hình ảnh ghi lại hành động nghĩa hiệp này của “anh Tây” sau đó được cộng đồng mạng đồng loạt chia sẻ chóng mặt. Người dân chứng kiến sự việc cũng đã ngay lập tức báo lực lượng chức năng đến hiện trường cùng thực hiện cứu nạn nhân.

Cư dân mạng đã gửi cơn mưa tim khen ngợi lòng dũng cảm của “anh Tây”. Tài khoản Châu Diệu Bình bình luận: “Rụng tim với soái ca người ngoại quốc này, giữa tiết trời lạnh rét 17 độ C mà anh ấy vẫn lao xuống sông cứu sống được một mạng người. Thay mặt gia đình nạn nhân cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của anh”. Cùng suy nghĩ, tài khoản Hoàng Vinh cho rằng: “Nhìn cảnh anh ấy bất chấp nguy hiểm lao từ trên cầu xuống sông cứu người khiến nhiều người xúc động. Theo tôi nên tìm ra anh ấy để vinh danh”.

Công an Q.Hải Châu cho biết, sự việc người đàn ông nhảy cầu sông Hàn tự tử xảy ra vào trưa 17.1. Rất may, nạn nhân được một người ngoại quốc cứu sống. “Sau khi cứu sống nạn nhân, người đàn ông ngoại quốc này đã âm thầm rời đi. Bên cạnh đó, nạn nhân thoát chết và không mất tài sản nên được người thân đưa về nhà”, một chiến sĩ công an cho biết.

Điều khiến cộng đồng mạng tò mò rằng người đàn ông ngoại quốc có lòng tốt đó là ai, hiện đang ở đâu…?

“Tôi rất vui khi cứu sống anh ấy…”

Sau thời gian tìm kiếm tung tích và thuyết phục người hùng ngoại quốc “lộ diện”, ngày 21.1, PV Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với anh Morad K. (quốc tịch Israel) - người đã dũng cảm nhảy xuống sông Hàn cứu người hôm 17.1.

Anh K. cho biết lúc đang trên đường đi gặp khách hàng thì bất ngờ thấy chiếc ô tô chạy cùng chiều phía trước dừng lại và người tài xế chạy ra khỏi xe, la hét... “Ngay lúc đó tôi hiểu là có ai đó đã rơi xuống sông. Tôi nhìn thử anh ta có ổn không, có biết bơi không, và tôi nhận ra anh ấy đang vật lộn với dòng nước. Tôi không có đủ thời gian để tìm sự giúp đỡ nữa, nên quyết định nhảy xuống cứu anh ấy”, K. kể lại.

Theo lời K., vào thời điểm đó K. không nghĩ được gì nhiều, điều duy nhất anh lo lắng rằng ở vị trí đoạn sông nơi mình sắp nhảy xuống có đá hay vật nhọn gì dưới đó không. Thế nhưng, trước sự chới với cận kề cái chết của nạn nhân, K. đã không suy nghĩ mà lao thẳng xuống cứu người. “Tôi đã quyết định mạo hiểm để dốc hết sức mình cứu được anh ấy. Trong lúc hô hấp cho anh ấy, tôi nhận được nhiều lời cảm ơn của người dân khiến tôi xúc động và rất tự hào vì mình đã làm được một việc tốt”, K. tâm sự.

K. cho biết anh sinh ra tại một thị trấn nhỏ kế bên thành phố Nazareth, Israel. Anh đã rong ruổi khắp nơi, tuy nhiên đến TP.Đà Nẵng, trước vẻ đẹp cùng sự thân thiện, lạc quan của người dân nơi đây khiến K. quyết định dừng chân, đến nay đã được 2 năm.