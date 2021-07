Cảm động bà con xứ Nghệ hái chanh, gom bí gửi TP.HCM chống dịch Covid-19

Hưởng ứng tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác” do Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An phát động, khuôn viên Hội trường UBND xã Nam Giang, H.Nam Đàn chất đầy rau củ quả do người dân quyên góp gửi tặng vùng dịch. Những nông sản được chính bà con thu hoạch trong vườn mang đến với hi vọng giúp người dân TP.HCM vượt qua khó khăn trong thời điểm giãn cách xã hội.