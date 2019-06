Cận cảnh vịnh Bái Tử Long bị huỷ hoại vì công trường chế biến than trái phép

Cuối năm 2018, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã quan trắc môi trường nước tại khu vực trên, kết quả cho thấy hàm lượng chất thải rắn vượt hơn 3 lần cho phép.

Theo UBND thành phố Cẩm Phả, từ năm 2009, Công ty tuyển than Cửa Ông thuộc Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam được phép đổ xít thải (đất đá lẫn than) ra khu vực ven biển trên. Lợi dụng việc này, khoảng 30 hộ dân trên địa bàn đã tự ý lập ra các xưởng sàng tuyển xít thải trên để tận thu than. Lượng than sau khi sàng tuyển không được quản lý và trở thành đầu nguồn của một số đường dây than "lậu" , hoạt động gây mất an ninh trật tự.