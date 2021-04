Cần Thơ, thành phố đáng sống

5 năm qua thành phố trực thuộc T.Ư, đô thị loại I này có tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 7,53%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 97,2 triệu đồng (tăng gấp 1,65 lần so với năm 2015). Hằng năm, thành phố giải quyết việc làm cho trên 50.000 lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 65% (năm 2015) đã tăng lên 75% năm 2020.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, cho hay những năm qua, thương mại - dịch vụ của thành phố phát triển mạnh về quy mô, đa dạng về loại hình, tăng trưởng bình quân 7,3%/năm. Toàn thành phố hiện có khoảng 10.000 doanh nghiệp hoạt động với tổng vốn hơn 110.000 tỉ đồng. Giai đoạn 2016 - 2020, TP.Cần Thơ có tổng vốn đầu tư toàn xã hội 280.080 tỉ đồng, tăng bình quân 15,9%/năm. Ngân sách hằng năm thu đạt chỉ tiêu và điều tiết về T.Ư. Lĩnh vực du lịch phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Nhiều lĩnh vực đã và đang giữ vai trò trung tâm của vùng như GD-ĐT, y tế chuyên sâu, KH-CN, GTVT, TC-NH, bảo hiểm, logistics, CNTT, viễn thông… Đến nay, thành phố đã có 362/459 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỷ lệ 78,87%), tăng 174 trường so với năm 2015. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học phát triển mạnh, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực cho thành phố và vùng ĐBSCL. TP.Cần Thơ hiện đạt tỷ lệ 16,7 bác sĩ/10.000 dân (cao hơn mức trung bình của cả nước), tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%. Ngành y tế tích cực phòng, chống dịch Covid-19 và kiểm soát rất hiệu quả dịch bệnh. 36/36 xã, 4/4 huyện của thành phố cũng đã về đích nông thôn mới…

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, đến hết quý 1/2021, tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp - xây dựng đã chiếm 86,95% trong cơ cấu kinh tế của thành phố. 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng luôn được chú trọng, nâng cao. Ngày 15.4 vừa qua, Phòng Thương mại - Công nghiệp VN công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, TP.Cần Thơ tiếp tục nằm trong tốp 12 tỉnh thành đạt PCI cao nhất. Thành phố hiện có 189 dự án (85 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài) còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 115.000 tỉ đồng và 752,4 triệu USD. Còn nhớ, ngày 10.8.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư TP.Cần Thơ với sự tham dự của đông đảo đại biểu trong ngoài nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Cần Thơ gạo trắng nước trong/Ai đi đến đó lòng không muốn về. Cần Thơ có sức hấp dẫn lớn lao như thế. Cần Thơ có tiềm năng trở thành một thành phố sinh thái đáng sống, đáng đầu tư...

Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã và đang đóng vai trò đắc lực trong việc kết nối giao thông rộng khắp. Hệ thống cảng nước sâu tọa lạc tại TP.Cần Thơ ngày càng phát huy mạnh mẽ ưu thế của mình. Ngày 3.4.2021, Tập đoàn Mai Linh đưa tàu cao tốc 5 sao Mai Linh Express 339 ghế ngồi vào phục vụ hành khách tuyến bến Ninh Kiều (P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đến cảng Bến Đầm (H.Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu), mở ra cơ hội mới cho du khách tham gia tour đường sông, đường biển, tour về nguồn tham quan các di tích nổi tiếng nơi đảo Côn Sơn. Tuyến du lịch hấp dẫn này rất thuận tiện cho những du khách chọn tour máy bay - tàu biển khi đặt chân đến Tây Đô. Một tin vui khác là dự án Đền Hùng tại TP.Cần Thơ đang ráo riết hoàn thành các hạng mục xây dựng để sớm mở rộng cửa chào đón du khách và mọi người. Dự án này nằm trên trục đường 2 chiều Võ Văn Kiệt (trục đường chính đưa khách từ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vào nội thành) thuộc khu vực 7, P.Bình Thủy (Q.Bình Thủy) rộng khoảng 4 ha, được đầu tư theo hình thức xã hội hóa và Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest là nhà tài trợ. Đền Hùng tại Cần Thơ tới đây là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh cho nhân dân các dân tộc VN và là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách gần xa.

Ông Lê Quang Mạnh (thứ 3 từ phài qua) trao đổi với báo chí, nhà khoa học

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết ngày 5.8.2020, Nghị quyết số 59-NQ/TW (NQ59) của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành. NQ59 là món quà vô cùng quý giá mà Bộ Chính trị dành cho TP.Cần Thơ. NQ59 khẳng định đời sống vật chất tinh thần của nhân dân TP.Cần Thơ đang được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, ở mức thấp nhất vùng ĐBSCL và thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc. Nhiều việc làm mới được tạo ra, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được quan tâm; công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; hoạt động của bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được đảm bảo vững chắc. NQ59 đề ra mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, TP.Cần Thơ tăng trưởng GRDP đạt mức 7,5 - 8%/năm, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10 - 12,5%/năm, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán T.Ư giao, tốc độ đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị đạt 12 - 13%/năm. Đến năm 2025, GRDP/người đạt 6.200 - 6.800 USD, 24/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 97%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 100%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, tỷ lệ hộ nghèo ở mức dưới 0,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80 - 85%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 76%...