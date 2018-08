Cảng than trái phép bức tử vịnh Bái Tử Long

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Công trường chế biến than trái phép bên vờ vịnh Bái Tử Long Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Việc vận chuyển, bốc xúc than, xít diễn ra công khai Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Nhà xưởng, kho bãi bủa vây núi đá trên vịnh Bái Tử Long Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Bùn đất từ việc chế biến than tràn xuống vịnh Bái Tử Long Ảnh Lã Nghĩa Hiếu Theo chính quyền thành phố Cẩm Phả các cảng, bến bãi tập kết than trái phép đang nằm trong tay 4 doanh nghiệp trên địa bàn Ảnh Lã Nghĩa Hiếu "Các doanh nghiệp này nằm ngoài sự kiểm soát của địa phương và chúng tôi không biết than này từ đâu ra", một lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Cẩm Phả cho biết