Cậu bé ‘Giọng hát Việt nhí’ ước mơ dùng giọng hát kiếm tiền thay thận cho mẹ

Cuối năm 2018, Nguyễn Minh Nhật (quê Bình Định) xuất hiện trong chương trình Giọng hát Việt nhí với ca khúc Đêm mưa nhớ mẹ. Giọng hát ấm áp và đầy cảm xúc của em đã nhanh chóng chinh phục được cả 3 cặp huấn luyện viên. Cũng trên sân khấu của chương trình, sau khi nghe Nhật chia sẻ xong câu chuyện của mình, ai nấy đều xúc động đến rơi nước mắt với nghị lực và lòng hiếu thảo của cậu bé 15 tuổi.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, tôi mới gặp được đầy đủ cả gia đình của em Minh Nhật vào một ngày đầu tháng 5. Căn phòng trọ chưa đầy 20 m2của gia đình chất đầy đồ đạc, chủ yếu là đồ cũ xin từ bệnh viện mà mẹ Nhật chạy thận và đồ của những bệnh nhân khác cho. Món quý giá nhất của cả gia đình có lẽ là cây đàn piano vừa được một MC truyền hình tặng cho Nhật để tự tập nhạc.

Cuối năm 2018, Nhật vào Sài Gòn thi Vòng giấu mặt của Giọng hát Việt nhí, chị Đức đi theo tái khám và phải theo điều trị tới nay ở Bệnh viện An Sinh. Để tiện chăm sóc vợ con, từ đó anh Nguyễn Ngọc Thành (43 tuổi, ba Nhật) cũng xin nghỉ dạy để vào Sài Gòn chạy Grab.

Mới nửa năm trước, người ta còn thấy chị Đức còn có thể tự đi lại trên sóng truyền hình, nhưng từ khi mổ cục u ở cổ do di chứng của bệnh thận, chị bị tụt canxi không thể tự đi lại. Mọi sinh hoạt trong nhà, thậm chí là khi ngủ trở mình cũng đều cần có chồng hỗ trợ.

Gần đây, con đầu của anh trai chị cũng phát hiện bệnh và phải chạy thận cùng với chị tại Bệnh viện An Sinh. Do vậy, chị rất lo cho sức khỏe của Minh Nhật. Hễ thấy con trai hơi nóng, sốt chị lại vội vàng kêu chồng đưa con vào bệnh viện.

Ngày ba mẹ vừa chuyển vào Sài Gòn để chữa bệnh, một mình Nhật ở nhà tự lo hết mọi sinh hoạt, từ cơm nước, giặt giũ quần áo đến bài vở, không cần ai nhắc nhở gì. Vì ngay từ nhỏ, chứng kiến nhiều cơn đau thể xác của mẹ, từng đợt mẹ chạy thận nhân tạo, Nhật đã hiểu được mình cần phải làm gì để cha mẹ vui lòng.

Nhật thật thà chia sẻ: “Ngày nhỏ em ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. Nhưng lớn hơn một chút em hiểu được, bệnh của mẹ là chỉ có thay thận mới khỏe mạnh, mà muốn thay thận thì phải có tiền. Em ước mơ dùng giọng hát của mình đi hát kiếm tiền để có tiền thay thận cho mẹ”.

Vũ Phượng Chị Đức bật khóc khi nhớ lại 3 anh ruột lần lượt ra đi vì bệnh suy thận mạn tính

Cũng may trời thương, cho Nhật một giọng hát ấm áp đi vào lòng người. Có lẽ vì vậy mà Nhật đăng ký rất nhiều chương trình với mong muốn tích cóp số tiền thưởng chữa bệnh cho mẹ. Nhưng đến nay, may mắn vẫn chưa mỉm cười với Nhật, các số tiền thưởng vẫn chưa thấm vào đâu so với chi phí cần để thay một quả thận…