Cầu hàng chục tỉ đồng xây xong, chờ... đường dẫn

Cầu Trà Đình bắc qua một nhánh của con sông Ly Ly ở xã Quế Phú (H.Quế Sơn, Quảng Nam), được khởi công vào tháng 7.2017, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 6.2020. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành nhưng lại vướng khoảng 1 km đường dẫn hai bên đầu cầu.

Bà Nguyễn Thị Hiến (56 tuổi, ở thôn Trà Đình 2, xã Quế Phú) cho biết thôn Trà Đình 2 trước đây gọi là xóm Gò với hơn 60 hộ dân sinh sống. Trước đây, để qua sông bà con đã quen với cảnh “lụy đò” hoặc qua bằng cầu phao tạm rất nguy hiểm. Nhưng khi cây cầu bê tông xây xong thì lại không có đường dẫn . “Người dân kêu quá, xã mới cho đổ đất đỏ hai bên mố cầu để người dân tạm qua lại. Nhưng do cầu cao cách mặt đường hơn 6 m nên khó đi, rất dễ bị ngã. “Cầu đẹp thế kia mà không ai dám đi. Mỗi ngày ít nhất 2 - 3 người ngã lăn xuống mặt đường vì liều mình lên cầu”, bà Hiến nói.

Chị Nguyễn Thị Lan (38 tuổi, ở thôn Trà Đình 2) cho hay cầu Trà Đình nối tuyến đường lên QL1 và H.Duy Xuyên. Hai bên mố cầu đổ đất đỏ khi mưa xuống mặt đường rất trơn trượt. Mới đây, xã có xuống kiểm tra và cho đổ đá cấp phối, tuy nhiên trận mưa lớn vừa rồi khiến đất hai bên mố cầu bị xói lở nghiêm trọng. “Hân hoan trông chờ bao nhiêu thì giờ lại thấy thất vọng bấy nhiêu. Người dân đã nhiều lần kiến nghị sớm làm đường dẫn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra”, chị Lan bày tỏ.

Một người dân té ngã khi lên cầu ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thiếu kinh phí

Ông Nguyễn Văn Hoa, Phó chủ tịch UBND xã Quế Phú, cho hay cầu Trà Đình xây dựng đáp ứng được nguyện vọng của bà con nhân dân, tuy nhiên cầu xây xong không có đường dẫn lên cầu đã khiến nhiều người thất vọng, bức xúc.

“Để đảm bảo cho người dân đi lại, chính quyền đã cho đắp đất tạm hai bên mố cầu. Nhưng từ mặt đường lên đầu cầu có độ dốc cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông gây bức xúc cho người dân”, ông Hoa nói.

Theo ông Hoa, sở dĩ cầu xây cao so với mặt đường do đây là vùng lũ nên khi thiết kế xây dựng, có tính đến phương án tránh lũ. “Nguyên nhân chưa làm đường dẫn là do thiếu kinh phí. Địa phương cũng đã kiến nghị cấp trên sớm bố trí kinh phí xây dựng đường dẫn để người dân yên tâm đi lại”, ông Hoa nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Triệu Ngọc Chi, Giám đốc Ban Quản lý - Quỹ đất H.Quế Sơn, cho biết: “Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là làm phần cầu, giai đoạn 2 làm đường dẫn lên cầu. Đến nay, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1. Nhưng phần đường dẫn lên cầu chưa thể triển khai vì thiếu kinh phí”. Theo ông Chi, tổng chiều dài đường dẫn lên cầu Trà Đình khoảng 1.000 m, trong đó phía bắc dài 400 m, còn lại phía nam. Riêng tổng mức đầu tư tuyến đường dẫn này hơn 12 tỉ đồng từ nguồn vốn đối ứng của huyện. Tuy nhiên, số tiền đối ứng quá lớn nên huyện gặp khó khăn. Địa phương đang đề nghị tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện hỗ trợ bổ sung thêm nguồn vốn để đơn vị tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án.