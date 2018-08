Cây gãy, biển quảng cáo đổ làm chết người ở TP.HCM: Ai phải bồi thường?

Mới đây nhất, cơn mưa gió chiều 10.8 tại TP.HCM đã khiến hàng loạt cây xanh trên địa bàn bị ngã đổ. Tại khu vực Công trường Mê Linh (Q.1), một cây phượng gãy đè bị thương 2 người đi xe máy đang lưu thông. Mưa lớn cũng làm một cây trên đường Nguyễn Tất Thành (Q.4) bị đổ; một cây lớn trên đường Trường Sa (Q.3) gãy ngang, đè lên trụ điện… Nhưng nghiêm trọng nhất là biển quảng cáo cao hơn chục mét lắp ở khu vực QL1 (Q.Bình Tân, TP.HCM) đổ ập xuống nhà dân gần đó khiến 1 phụ nữ tử vong, 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, sáng 12.7, tại ngã tư Trần Quốc Thảo - Tú Xương (Q.3), cây xanh gãy nhánh làm 1 người bị thương nặng. Vào đầu tháng 7, hai cây ở khu vực Q.1 ngã đổ đè bẹp 2 ô tô…

Công an đang điều tra

“Sau sự cố, công ty sở hữu biển quảng cáo đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người không may thiệt mạng 100 triệu đồng, Q.Bình Tân hỗ trợ 15 triệu đồng. Riêng người bị thương được hỗ trợ ban đầu 6 triệu đồng”, ông Thinh nói và cho hay quận sẽ tiến hành tổng rà soát sự an toàn của tất cả biển quảng cáo trên địa bàn để tránh hậu quả đáng tiếc.

Trong khi đó, ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, thừa nhận nếu hệ thống cây xanh công cộng ngã đổ gây thiệt hại về người, tài sản người dân, thì Sở có liên đới trách nhiệm về mặt quản lý nhà nước. Tuy nhiên, để xử lý và xem xét trách nhiệm trong từng vụ việc phải căn cứ vào nguyên nhân cụ thể.

Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM, đơn vị công ích nhận đặt hàng chăm sóc cây xanh công cộng trên địa bàn TP, cho biết dù công ty tích cực cắt tỉa cành, loại bỏ cây có nguy cơ ngã đổ trước mùa mưa, nhưng thực tế vẫn còn xảy ra nhiều sự cố. “Có nhiều sự cố ngã đổ cây xanh do bất khả kháng vì cây bật gốc, gãy ngang thân… Trong các sự cố đó, thường có phát sinh thiệt hại. Công ty thương lượng, hỗ trợ tùy theo từng trường hợp và trong những năm vừa qua chưa phát sinh khiếu nại, khiếu kiện gì”, ông Phương nói.

Người bị thiệt hại có thể kiện đòi bồi thường

Theo luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP.HCM), căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo khoản 3 điều 584 bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS), trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

“Hiện nay, hầu hết cây xanh trên địa bàn TP.HCM được TP giao nhiệm vụ trồng, quản lý và chăm sóc cây cho Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP.HCM. Như vậy, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do cây xanh ngã đổ có thể khởi kiện công ty để yêu cầu bồi thường thiệt hại, căn cứ vào mức độ thiệt hại gồm tài sản, tính mạng, sức khỏe... được quy định trong BLDS 2015”, LS Tuấn nói.

Bên cạnh đó, LS Tuấn cho hay ngoài điều khoản chung quy định như trên, BLDS 2015 cũng quy định bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể. “Chẳng hạn, bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra, điều 604 nêu chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra; bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác gây ra thì điều 605 nêu chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác. Khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải liên đới bồi thường”, LS Tuấn phân tích.