Chăm lo mái ấm cho người nghèo

Không còn sợ nắng mưa



Những ngày qua, ông Phạm Ngọc Toàn (45 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thọ, P.Mỹ Quý. TP.Long Xuyên) cùng các con đã được giấc ngủ yên trong căn nhà mới, không còn lo cảnh nhà dột cột xiêu.

Ông Toàn kể, trước đây căn nhà của ông xuống cấp, hư mục, mỗi khi trời mưa nhiều chỗ thấm dột… nhưng không có tiền sửa. Mỗi ngày, ông Toàn đi làm lòi tói thuê, tiền công kiếm được không đủ trang trải cuộc sống nên chuyện cất lại nhà là điều không thể. Rồi một hôm chính quyền địa phương đến thông báo hộ ông được chọn xây Đại đoàn kết trị giá 51 triệu đồng, ông vui mừng khôn xiết…

Gần đó, cụ Nguyễn Thị Sơn (84 tuổi, ngụ khóm Mỹ Phú, P.Mỹ Quý) cũng rất vui mừng cùng con cháu dọn vào ở trong căn nhà mới trị giá trên 57 triệu đồng hồi tháng 7 vừa qua. Niềm vui với cụ Sơn không kể xiết bởi mấy năm qua mẹ con, bà cháu chen chúc trong căn nhà cũ nát.

Cụ Sơn sức khỏe yếu nên hai chân đi đứng khó khăn. Cụ có con nhưng con trai và con dâu bị bệnh nên không lo gì được cho mẹ già. Thế là mỗi ngày cụ phải gắng sức đi bán vé số dạo kiếm tiền nuôi thân, nuôi cháu nội. “Lo cái ăn đã quá khó khăn nói chi đến dư dả để sửa lại nhà mới”, cụ Sơn chia sẻ.

Như bao hộ khác, bà Nguyễn Thị Út (75 tuổi, ngụ khóm Mỹ Phú, P.Mỹ Quý) cảm thấy ấm lòng khi vừa được tặng căn nhà trị giá trên 53 triệu đồng và được lãnh đạo MTTQ VN tỉnh An Giang, lãnh đạo TP.Long Xuyên đến thăm hỏi, tặng quà. Bà Út bị mù hai mắt, hoàn cảnh khó khăn lại phải nuôi 3 đứa cháu ngoại đang độ tuổi ăn học. Mỗi ngày, bà mò cua ốc, hái rau kiếm sống cùng các cháu nhờ sự bảo bọc của chính quyền địa phương và tình thương hàng xóm. Căn nhà của bà theo thời gian xuống cấp, tuổi già sức yếu bà chỉ mong được có căn nhà đàng hoàng, yên ấm và nay niềm mơ ước đó đã thành hiện thực.

Hàng trăm người nghèo được tặng nhà

Cùng với việc xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, UBND TP.Long Xuyên cũng vừa bàn giao 2 khu dân cư (KDC) Đại đoàn kết tại P.Mỹ Thạnh (11 căn) và P.Mỹ Thới (18 căn) giúp các hộ nghèo không có đất, không có nhà ở được chỗ định cư yên ấm.

Ngoài ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018), UBND TP.Long Xuyên đã xây dựng 3 KDC Đại đoàn kết gồm: KDC Sông Hồng ở P.Mỹ Hòa mở rộng giai đoạn 1 xây dựng 42 căn, KDC Mỹ Thới giai đoạn 2 gồm 8 căn, KDC xã Mỹ Hòa Hưng 23 căn. Kinh phí xây dựng 3 KDC này trị giá trên 2 tỉ đồng do UBND TP.Long Xuyên vận động Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh An Giang, Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, Ban trị sự Phật giáo VN TP.Long Xuyên… đóng góp.

Theo UBND TP. Long Xuyên, trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban MTTQ VN TP.Long Xuyên đã phối hợp các xã, phường hoàn thành cất mới 69 căn, sửa 6 căn nhà cho người nghèo với tổng kinh phí trên 3 tỉ đồng. Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ VN TP.Long Xuyên sẽ tiếp tục vận động Quỹ Vì người nghèo, thẩm định và thực hiện cất mới nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo và hỗ trợ các phường, xã xây dựng KDC cho người nghèo ở các phường Mỹ Phước, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa và xã Mỹ Hòa Hưng theo kế hoạch năm 2018 để chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tiếp tục tổ chức vận động và tiếp nhận nguồn lực từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, tổ chức từ thiện tham gia đóng góp tiền của, ngày công lao động vào việc cất, sửa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, các chương trình an sinh xã hội...