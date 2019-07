Chàng mù hát rong triệu view thỏa ước mơ làm MV cùng 'Ngọc nữ bolero' Tố My

Ngày 12.7, tập 5 của dự án Friday with Bolero của “Ngọc nữ bolero” Tố My chính thức ra mắt. Ngay sau khi MV được lên sóng, nhiều khán giả đã không kiềm được sự xúc động bởi màn song ca ngọt ngào mang tên “Thương con chốt sang sông” của Tố My và chàng ca sĩ mù hát rong triệu view Xuân Hòa.

Ước mơ quay MV cùng thần tượng

Song ca cùng ca sĩ Tố My là một trong những điều ước của chàng ca sĩ mù Đinh Xuân Hòa (27 tuổi, quê Hòa Bình) trong chương trình Chạm vào ước mơ số 15 của Báo Thanh Niên năm 2018.