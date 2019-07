Chàng trai săn ảnh rác - hành trình xuyên Việt chỉ là bước khởi đầu

DO Good - một phần của chiến dịch “We DO - Chúng ta là những người sống hành động”- lan tỏa tinh thần hành động vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, thông qua việc giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Là đơn vị tiên phong, sáng tạo và truyền cảm hứng, Prudential Việt Nam muốn thông qua DO Good và các câu chuyện về tinh thần hành động để khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.