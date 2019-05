Nay về Tam Kỳ, làng cháo lòng An Thổ xưa chỉ còn trong ký ức. Nơi đây đã bị giải tỏa để nhường chỗ cho nhà cao cửa rộng. May vẫn còn tìm lại được hương vị cháo lòng An Thổ ở đường Tôn Đức Thắng.