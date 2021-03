Chạy xe bị CSGT phạt ở hầm Thủ Thiêm đổ biển báo ‘gài’: Sở GTVT nói gì?

“Cấm hả?”, “Ủa biển cấm đâu”, “Vì sao cấm vô lý vậy, đoạn ngắn này có ảnh hưởng gì đâu”,… là những thắc mắc của tài xế khi bị CSGT lập biên bản. Dù bức xúc nhưng họ vẫn phải ký biên bản khi đi lùi lại nhìn thấy biển báo nằm ở bên đường. CSGT cũng cho biết, nhiều tài xế bị phạt nguội (xử phạt qua hình ảnh) khi đi vào đoạn cấm ô tô dài vài chục mét này trên đường Võ Văn Kiệt.

Sáng 24.3, một số tài xế còn bức xúc cho rằng biển báo cấm ô tô mà đặt ngay vị trí từ hầm ra như vậy rất khó quan sát và “gài dân” khiến họ không nhìn thấy. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, trong khoảng 1 giờ đồng hồ có mặt, CSGT xử phạt đến 16 trường hợp vi phạm. Hầu hết tài xế đều bất ngờ vì… không thấy biển đâu.

Đi theo Google Maps, tài xế qua hầm Thủ Thiêm bị CSGT xử phạt Chiều tối 26.3, trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Kiên Giang – Phó trưởng phòng Quản lý Khai thác Hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở GTVT TP.HCM cho biết biển báo cấm xe ô tô từ hầm ra vào làn hỗn hợp kéo dài đến đường Phó Đức Chính được lắp từ tháng 11.2020 để giải quyết ùn tắc giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên đoạn này.

Trước đó, Sở GTVT có cắm biển cấm rẽ phải ô tô từ đường Võ Văn Kiệt vào đường Phó Đức Chính giờ cao điểm để hạn chế giao cắt giữa dòng xe này với xe 2 bánh. Khi lắp biển này, có nhiều người đi ô tô tránh đèn đỏ tại giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con đã chuyển hướng lưu thông vào làn đường hỗn hợp gây ùn ứ kéo dài nên phải cấm luôn ô tô từ hầm ra vào làn hỗn hợp.

Nhiều tài xế cho rằng biển báo đặt ở vị trí không hợp lý, khó quan sát khi vừa chạy xe từ hầm Thủ Thiêm ra Ảnh: Vũ Phượng

Theo ông Giang, việc lắp đặt biển báo cấm ô tô từ hầm ra vào làn hỗn hợp là phù hợp với tình hình giao thông thực tế tại khu vực. Trước khi cắm biển 1 tháng, Sở GTVT đã treo băng rôn thông báo tại khu vực và hiện vẫn còn lắp đặt 1 biển cảnh báo việc cấm cách biển hiện tại 70m bằng chữ viết rõ, to. Biển báo tại hầm cũng đang to gấp đôi so với quy định.

“Khi CSGT bắt đầu xử phạt, nhiều người đổ tại không thấy biển dù đi qua mỗi ngày là không hợp lý vì biển cũng lắp từ lâu rồi, có cả băng rôn thông báo và biển chữ viết thông báo có biển báo cấm. Trong cuối tuần này, chúng tôi sẽ kéo dài dải phân cách về gần phía hầm, lắp thêm biển báo trên cần vươn và đang nghiên cứu cho biển báo to gấp 3 – 4 lần quy chuẩn vì mặt cắt ngang khu vực khá rộng”, ông Giang thông tin.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết biển báo này to gấp đôi quy chuẩn Ảnh: Vũ Phượng

Giải thích thêm về việc cấm xe ô tô từ hầm ra vào làn hỗn hợp này, ông Giang cho biết, đường Võ Văn Kiệt có tới 3 – 4 làn đường dành riêng cho ô tô, phần làn hỗn hợp khu vực này còn phải đón toàn bộ ô tô từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Tôn Đức Thắng đi tới nên dễ xảy ra ùn ứ cục bộ.

Ngoài đường Võ Văn Kiệt đoạn từ hầm Thủ Thiêm ra cấm ô tô vào làn hỗn hợp, một số tuyến khác cũng cấm ô tô tải hoặc từng loại đặc thù vào làn hỗn hợp như Quốc lộ 1, đường Nguyễn Văn Linh để ưu tiên cho xe 2 bánh lưu thông, trong khi xe ô tô có thể di chuyển bằng nhiều làn phía trong.