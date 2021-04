Chiến sĩ công an bế người già tàn tật vào làm CCCD 'đốn tim' cộng đồng mạng

Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh thượng úy công an trẻ ở TP.Hải Phòng bế một phụ nữ lớn tuổi vào trụ sở Công an Q.Ngô Quyền làm CCCD gắn chíp điện tử . Trong phần bình luận của bài viết, một số người còn cung cấp thêm hình ảnh chiến sĩ công an trên dùng lược chải tóc gọn gàng cho người phụ nữ để chụp ảnh làm CCCD gắn chíp.

Thượng úy Huy chải tóc cho bà Oanh Ảnh NGƯỜI DÂN CUNG CẤP Trung tá Mai Nguyên Bình, Trưởng công an P.Gia Viên cho biết, hình ảnh đang lan truyền trên mạng đúng là của thượng úy Nguyễn Văn Huy, cảnh sát khu vực tổ dân phố số 3, P.Gia Viên. “Hình ảnh đó là do người dân chụp vào ngày 12.4. Chúng tôi cũng chỉ biết khi hình ảnh được đưa lên mạng xã hội . Thực sự thì đó là nhiệm vụ của người chiến sĩ công an”, trung tá Bình nói. Theo trung tá Mai Nguyên Bình, kể từ khi Công an TP.Hải Phòng triển khai đợt cao điểm làm CCCD gắn chíp điện tử, cán bộ, chiến sĩ công an P.Gia Viên nói riêng và Công an TP.Hải Phòng nói chung đã làm việc ngày đêm để vận động, hỗ trợ người dân làm CCCD. “Cảnh sát khu vực làm ngày đêm. Nếu thứ 2,4,6 làm CCCD thì thứ 3,5,7, chủ nhật chúng tôi đi lập danh sách, vận động người dân đến đúng giờ. Khi làm thì túc trực, hỗ trợ người dân khai báo. Thậm chí đến tận nơi đưa người dân đi làm CCCD như trường hợp bà Phùng Thị Kim Oanh (71 tuổi, ngụ 2/45 Nguyễn Tuệ, bị liệt) mà thượng úy Huy bế vào hôm vừa rồi", trung tá Bình cho biết. Thượng úy Nguyễn Văn Huy tất bật hỗ trợ người dân làm CCCD gắn chíp tại trụ sở Công an Q.Ngô Quyền Ảnh Lê Tân Hình ảnh ân cần của người chiến sĩ trẻ đã nhận được rất nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Rất nhanh chóng, nhiều người nhận ra anh chính là cảnh sát khu vực đang công tác ở P.Gia Viên, Q.Ngô Quyền. Tài khoản Bùi Duy Anh chia sẻ: “Ông anh đẹp trai hay vào ngõ nhà mình, hiền lành, thân thiện lắm”. Tài khoản Bùi Trâm cho biết thêm: “Thượng úy trẻ tên Huy, cảnh sát tổ dân chỗ nhà mình. Bạn ấy hay xuống dân và nhiệt tình lắm”.

Trong khi đó, thượng úy Nguyễn Văn Huy, nhân vật chính của bức ảnh gây xúc động, chia sẻ: “Để thuận tiện cho người dân, chúng tôi phải lập danh sách rồi phân bổ theo khung giờ để làm sao người dân không mất nhiều thời gian chờ đợi khi đi làm CCCD. Có những hôm làm đến 3 giờ sáng mới được nghỉ ngơi”.

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và kế hoạch của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, công an các địa phương triển khai làm việc khẩn trương không kể ngày đêm, từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Công an TP.Hải Phòng phấn đấu hoàn thành cấp 1.681.200 thẻ CCCD gắn chíp điện tử trước ngày 1.5.

Đại tá Bùi Trung Thành cũng cho biết: “Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở quy định về quy tắc ứng xử chung của lực lượng công an nhân dân và đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện giao tiếp ứng xử phù hợp với từng lực lượng, lĩnh vực công tác; nhất là cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với tổ chức và nhân dân”.

Bên cạnh đó, Công an TP.Hải Phòng đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng đường dây điện thoại nóng 0818 131 131 để tiếp nhận xử lý tin, phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Hải Phòng. Số điện thoại đường dây nóng đã được niêm yết công khai ở tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính tại công an các đơn vị, địa phương.