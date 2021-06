Chính thức tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin Việt Nam Nanocovax cho 13.000 người

Trước đó, để được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, vắc xin Covid-19 Nanocovax do Công ty Cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen (Công ty Nanogen) sản xuất đã phải trải qua những giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm nghiêm ngặt cũng như đánh giá thận trọng về tính an toàn, hiệu quả. Rất nhiều kỳ vọng cho loại vắc xin “Made in Vietnam” này khi hiệu quả trong thử nghiệm giai đoạn 1, 2 đạt trên 80%.

500 người tiêm đầu tiên

Ngày 16.6, Công ty Nanogen cho biết, giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovax đã chính thức diễn ra. Cụ thể, ở phía Nam, Viện Parteur TP.HCM đã khởi động tiêm thử nghiệm tại Bệnh Viện Đa Khoa Bến Lức, tỉnh Long An cho những tình nguyện viên đầu tiên hôm 15.6. Ở phía Bắc, Học viện Quân y cũng triển khai tiêm tại Hà Nội và Hưng Yên. Dự kiến, tuần sau sẽ tiếp tục tiêm thử nghiệm lâm sàng vắc xin của Nanogen ở TP.Mỹ Tho và H.Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hiện đã tuyển lựa được 500 người được tuyển chọn để tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax Huy Thăng Theo Công ty Nanogen, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 sẽ được chia làm 2 giai đoạn nhỏ, trong đó, giai đoạn 3A thực hiện tiêm cho 1.000 tình nguyện viên, nếu kết quả tốt sẽ tiến hành phê duyệt giấy phép lưu hành khẩn cấp cho tiêm chủng rộng rãi. Giai đoạn 3B sẽ tiến hành tiêm trên 12.000 tình nguyện viên. Hiện tại ở giai đoạn 3A, đã có 500/1.000 người được lựa chọn để tham gia tiêm thử nghiệm.

Mục tiêu ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên là đánh giá khả năng bảo vệ của vắc xin Nanocovax trên 13.000 tình nguyện viên khắp cả nước gồm Hà Nội, Hưng Yên; Tiền Giang, Long An và đang xem xét ở TP.HCM. Hoạt động thử nghiệm cũng đang được cân nhắc tổ chức ở Đà Nẵng, Nha Trang. Theo Nanogen, liều thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ là liều 25 mcg vì nhóm liều này có khả năng sinh miễn dịch cao như cả 2 liều còn lại nhưng lại tiết kiệm nguyên liệu/giả dược hơn.

Tình nguyện viên tham gia tiêm vắc xin Nano Covax thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 có cả những người lớn tuổi Huy Thăng Cũng theo nhà sản xuất Nanogen, bên cạnh biến chủng Anh Quốc mà Nanocovax đã được kiểm duyệt là có thể trung hòa, trong giai đoạn 3, Nanocovax sẽ được tiếp tục nâng cấp, xem xét khả năng trung hòa với virus chủng Ấn Độ và kể cả chủng Nam Phi, Brazil. Ngoài ra, Nanogen cũng đang triển khai 1 số nghiên cứu dùng công nghệ admainet thông tin để làm vắc xin. Đây được xem là một công nghệ khá phù hợp để đối phó với các loại virus biến chủng. Hiện tại, Nanogen cũng đã tăng qui mô sản xuất để có thể đảm bảo qui mô khoảng 8 triệu liều/tháng.

