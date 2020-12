Chợ Giáng sinh Sài Gòn 'năm Covid-19' giảm hẳn khách vì kinh tế khó khăn

Những người bán tại khu chợ Giáng sinh trong nhà thờ Tân Định (Q.3) cho biết lượng khách tại đây giảm nhiều so với năm trước. Người mua khá dè dặt, một phần là do tình hình dịch bệnh chưa ổn định, phần khác là do kinh tế khó khăn.