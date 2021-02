'Choáng' với giá phật thủ pháo hoa chưng Tết

Vài năm gần đây, phật thủ trở thành loại quả được các gia đình miền Bắc lựa chọn bày mâm ngũ quả , thắp hương trên ban thờ cúng tổ tiên vào dịp Tết.

Không chỉ có hương thơm dễ chịu, loại quả này còn có ý nghĩa tín ngưỡng rất đặc biệt. Chị Hữu Duyên, bán phật thủ trên phố Kim Ngưu (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), chia sẻ: “Phật thủ giống như bàn tay đức Phật mang lại phước lành, bình an. Chính vì vậy, nhiều gia đình mua về chưng trong dịp tết với mong muốn một năm mới an lành, ấm no, thịnh vượng”.

Phật thủ ngày càng được nhiều người lựa chọn mua về bày mâm ngũ quả ngày Tết Ảnh T.Hằng

Khác với các loại hoa quả chưng Tết, phật thủ không bán theo ki lô gam mà bán theo quả. Ngoài 2 loại phật thủ đang được bày bán tại các chợ dân sinh tại Hà Nội là “tay phật nắm” - quả có các ngón tay chụm lại và “tay phật duỗi” - quả giống ngón tay duỗi ra, Tết năm nay, loại hàng tuyển đang được các cửa hàng hoa quả online chào bán trong những ngày cận Tết là phật thủ cúc hay còn gọi là phật thủ pháo hoa.

Chị Thanh Vân, bán hoa quả online ở.Q Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết năm nay do dịch Covid-19 , đi lại khó khăn, thương lái các tỉnh cũng mua ít hơn nên giá phật thủ loại thường rẻ hơn một nửa so với năm ngoái. Nếu như các loại phật thủ đang bán tại các chợ có mức giá bình dân từ 50.000 - 200.000 đồng, thì loại phật thủ hoa cúc, khích thước từ 15 - 20 cm, có giá từ 300.000 - 1,5 triệu đồng/quả.

“Điểm khác biệt của loại phật thủ này là có từ 20 ngón trở lên, xòe ra 4 - 5 lớp như những cánh hoa cúc đại đóa. Những ngày Tết, loại phật thủ này, tôi bán còn chạy hơn cả chuối, bưởi… Hàng không có nhiều, chỉ những khách quen hoặc đặt trước chúng tôi mới "để phần”, chị Vân nói.

Tuy nhiên, theo anh Lê Tuấn Anh, chủ vườn phật thủ ở xã Thọ An (H.Hoài Đức, Hà Nội) một quả phật thủ đặc biệt quý, ngoài kích thước khủng, có tầm 30 - 40 ngón, đếm theo vòng chữ: “thịnh - suy - vi - thái”, nếu ngón cuối cùng của vòng ngoài rơi vào chữ “thịnh” thì đó mới là phật thủ đắt giá.

“Trong vườn nhà tôi, 1.000 quả mới có được 2 quả hàng “khủng”. Giá không hề rẻ, tầm 4 triệu đồng/quả. Quả kích thước càng lớn, các ngón càng to và đều sẽ càng có giá trị. Mỗi quả to ngang với một nải chuối, cân nặng 5 - 6 kg. Theo quan niệm của ông bà ta, nếu rơi vào chữ Thịnh thì năm mới sẽ phát tài, sung túc”, anh Tuấn Anh chia sẻ.

Một quả phật thủ siêu vip nặng 4 kg Ảnh Tuấn Anh

Với ý nghĩa này, quả phật thủ hàng khủng, siêu đẹp trở thành mục tiêu săn đón của các đại gia, khách vip. “Họ sẵn sàng trả giá cao để mua những quả mình thích để chưng Tết hoặc mang đi biếu”, anh Tuấn Anh nói.

Theo kinh nghiệm của chị Hữu Duyên, để lựa chọn quả phật thủ đẹp trưng Tết, người mua nên chọn những quả có hình dáng tròn, tay dài xòe ra nhiều ngón, đều nhau. Quả già vỏ trơn mượt, màu vàng mơ sẽ thơm hơn những quả màu xanh non. Những quả phật thủ bị sứt, trầy xước sẽ không thờ được lâu vì nhanh bị hỏng.

Quả phật thủ trong vườn anh Tuấn Anh có giá 4 triệu đồng Ảnh T.Anh

“Phật thủ cũng là loại quả để được rất lâu mà không bị hỏng. Muốn chơi lâu, khoảng 5 - 7 ngày, chúng ta dùng rượu trắng để lau bụi bẩn bám trên quả. Nếu phật thủ còn nguyên cuống có thể cắm trong ly nước, thêm viên thuốc B1. Sau khoảng 1 tháng, cuống sẽ ra dễ nuôi quả, có thể giữ quả phật thủ từ 4 - 5 tháng”, chị Duyên cho biết.

Ngoài ý nghĩa thờ cúng tổ tiên, quả phật thủ còn được dùng làm mứt hoặc ngâm với mật ong chữa ho rất tốt.