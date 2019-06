Chọn lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 10 năm hay 15 năm?

Ý kiến chuyên gia: Ông Nuno Cunha, chuyên gia cao cấp về an sinh xã hội (ILO): Ảnh: Thu Hằng Ông Nuno Cunha, chuyên gia ILO Chúng tôi ủng hộ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu một cách từ từ, bắt đầu tăng từ năm 2021, mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ. Việc tăng tuổi nghỉ hưu từ từ như vậy cho phép người dân và nền kinh tế điều chỉnh theo. Chúng tôi ủng hộ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu một cách từ từ, bắt đầu tăng từ năm 2021, mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ. Việc tăng tuổi nghỉ hưu từ từ như vậy cho phép người dân và nền kinh tế điều chỉnh theo. Chỉ có một vấn đề chúng tôi thấy là vẫn còn sự khác biệt giữa tuổi nghỉ hưu của nam và nữ. Nếu nghỉ hưu sớm, phụ nữ sẽ có lương hưu thấp hơn (lương hưu của đàn ông) do thời gian đóng góp ít hơn, và thông thường phụ nữ có lương thấp hơn với nam giới (trong cùng công việc), trong khi thực tế là phụ nữ lại sống lâu hơn nam giới. Do vậy, cách công bằng nhất là cần phải tiến tới cân bằng tuổi nghỉ hưu nam và nữ, cho phép phụ nữ nghỉ hưu với mức lương hưu cao hơn. Hy vọng trong tương lai, nếu có thể tăng, tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ đều là 65.