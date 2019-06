Chồng bị hổ cắn mất cả 2 tay, vợ gánh cả gia đình

Đi xin việc làm bị hổ dữ tấn công

Chiều 4.6, anh Vũ Thành Quới (49 tuổi, quê An Giang) tới doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh (P.Vĩnh Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để xin việc làm. Anh có đến khu vực nuôi hổ của doanh nghiệp và bị hổ dữ tấn công, mất hai tay. Nghe tiếng hổ gầm, bảo vệ và một số nhân viên đã chạy đến, dùng gậy sắt giải cứu anh. Sau đó anh Quới được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Thuận An (Bình Dương) trước khi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Người bị hổ cắn đứt 2 tay thuật lại giây phút kinh hoàng của đời mình Được biết, anh Quới là nhân viên nuôi dưỡng thú tại khu du lịch Thanh Cảnh đến năm 2012 thì nghỉ việc về quê, chăm nom đứa con trai út. Nghỉ hè, anh đưa con lên thăm vợ là chị Lê Thị Tiểu (47 tuổi, quê An Giang) đang làm công nhân tại khu công nghiệp ở Bình Dương.

Không khí trong phòng hồi sức Bệnh viện Chợ Rẫy yên tĩnh lạ thường. Chị Tiểu với đôi mắt sưng húp, thiếu ngủ ngồi bên giường bệnh. Nhớ lại ngày định mệnh đó, chị Tiểu kể trong nghẹn ngào: “Sáng hôm đó, nghe anh bảo qua bên khu du lịch, tôi kêu anh ở nhà đừng có đi. Thằng út nó khóc quá trời, không cho ba đi. Mà anh không chịu, nói đi xíu là về. Anh mới đi có 1 tiếng là bị rồi, xui vậy đó".

LÊ HỒNG HẠNH Họ hàng tới thăm chia sẻ động viên chị Tiểu

Chị Tiểu cũng cho biết thêm: “Lúc tôi hỏi, anh nói là lúc đó anh cuống quá không còn biết gì, cũng không có cảm giác gì. Khi bị cắn một tay thì lấy tay kia đẩy ra rồi bị cắn đứt luôn tay kia. Người anh nhỏ như vậy làm sao lại nổi với mấy con thú đó. ”

Tương lai mờ mịt

Gia cảnh của vợ chồng chị Tiểu không mấy khá giả, lại đông con. Trong 5 người con của anh chị có 2 người đã yên bề gia thất, đứa út mới 13 tuổi. Là vợ nhưng chị Tiểu là lao động chính trong gia đình. Ở quê không có đất, ruộng nên chị lên thành phố kiếm sống hơn 10 năm nay. Vì muốn đỡ đần cho vợ, anh Quới quyết định quay lại chỗ cũ xin làm vài tháng kiếm thêm chút tiền về quê.

LÊ HỒNG HẠNH Anh Quới mê man trên giường bệnh

Lặng người nhìn chồng đang mê man trên giường bệnh, chị Tiểu tâm sự: “Khi nghe tin chồng bị hổ dữ tấn công, mấy mẹ con ai cũng hốt hoảng. Lúc đó khoảng 2-3 giờ chiều, tôi ở trên văn phòng mà quýnh quá không làm được gì hết. Đứa con út thì bám dính lấy ba từ lúc nhập viện mà khóc suốt”.

Theo chị Tiểu chia sẻ, ông bà nội ngoại hai bên đều đã qua đời. Anh Quới có 10 anh chị em, nhưng đều là nông dân không mấy dư giả. Từ khi biết tin anh Quới gặp chuyện, anh em dưới quê cũng hỏi han, lên bệnh viện thăm nhưng không san sẻ được nhiều. Nhà gặp chuyện không may, con trai thứ 4 lại xin nghỉ việc dù mọi người động viên làm thêm kiến tiền lo cho ba khiến gánh nặng của chị Tiểu thêm nặng.

“Giờ chị mà ở đây chăm anh là cả nhà đói luôn. Tạm thời chị nghỉ làm để chăm anh nhưng sau này khi khá hơn thì sẽ thuê người chăm nuôi rồi chị lại đi làm. Tiền viện phí thì bên kia người ta đã chu cấp lo cho mình hết rồi. Còn chuyện của sau này nữa thì chị chưa tính tới”. Chị nói. Nghĩ đến những ngày tháng sau này, chị Tiểu chỉ biết thở dài.