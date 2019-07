Chồng bức xúc vì vợ nhức răng tử vong 30 giây sau khi bác sĩ tiêm thuốc

Tiêm thuốc trong 30 giây thì tử vong

Sáng 15.7, ông Phạm Thành Chơn (67 tuổi, ở ấp Bà Chăng B, xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) bức xúc, cho biết ông đã yêu cầu công an điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến vợ ông đột ngột tử vong sau khi tiêm thuốc chỉ khoảng 30 giây.

Theo ông Chơn trình bày với PV Thanh Niên, khoảng 8 giờ ngày 13.7, bà Hồ Thị Xa (63 tuổi, vợ ông Chơn) thấy mệt, trước đó 4 ngày bà bị nhức răng nên không ăn được gì, chỉ uống nước. Sau đó, ông Chơn chở bà Xa đến Bệnh viện đa khoa H.Vĩnh Lợi để khám bệnh. Tại đây, qua thăm khám, bác sĩ cho biết bà Xa chỉ tụt huyết áp nên chỉ định cho truyền nước biển. Theo ông Chơn, chỉ hơn 1 giờ, bác sĩ đã truyền nước biển cho bà Xa liên tục hơn 8 chai nhưng huyết áp vẫn không tăng lên.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình ông Chơn Trần Thanh Phong

Theo ông Chơn, đến hơn 10 giờ cùng ngày, bác sĩ gặp ông đề nghị gia đình cho chuyển bà Xa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu chữa trị và ông đồng ý làm thủ tục chuyển đi. Lúc này sức khỏe vợ ông Chơn vẫn bình thường. Khi chuyển đến Khoa cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, sau khi bác sĩ thăm khám, nói không sao, rồi tiếp tục chuyển sang Khoa hồi sức tích cực - chống độc của bệnh viện. Tại đây, sau khi truyền hết chai nước biển thứ 9, bác sĩ cho truyền tiếp chai nước biển thứ 10.

Theo ông Chơn, đến khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, nam y tá đến tiêm thuốc trực tiếp vào ống nước biển đang truyền cho bà Xa. Vừa tiêm thuốc bà Xa bất ngờ la lên "nhức quá", sau đó than nhức cả 2 tay. Bà Xa tiếp tục la lớn, nói trong người nóng quá. Sau đó, ông Chơn thấy tay chân, toàn bộ cơ thể bà Xa tím tái. Bà Xa than mệt, ông Chơn liền đỡ vợ ngồi dậy thì bà đột ngột tử vong. Theo ông Chơn, từ lúc nam y tá tiêm thuốc đến lúc bà Xa tử vong chỉ diễn ra trong vòng khoảng 30 giây. Mặc dù các y bác sĩ kíp trực tích cực hồi sức, cứu chữa nhưng cũng không qua khỏi.

Công an vào cuộc

Ông Chơn cho biết sau khi sự vụ xảy ra, bác sĩ chia buồn cùng gia đình và giải thích với ông lý do bà Xa tử vong là do bị nhồi máu cơ tim. Ông Chơn không đồng tình và nghi ngờ vợ ông tử vong đột ngột là bị sốc do tiêm lộn thuốc nên đề nghị các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của y bác sĩ kíp trực.

Chiều 13.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Bạc Liêu tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, niêm phong hồ sơ bệnh án để điều tra, làm rõ nguyên nhân. Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về gia đình lo hậu sự.

Trả lời PV Thanh Niên, bác sĩ Nguyễn Chí Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, cho hay về chuyên môn thì bác sĩ chỉ định sử dụng thuốc kháng sinh theo đúng phác đồ là bình thường, còn bà Xa bị choáng, sốc phản vệ cũng phải chấp nhận vì diễn biến quá đột ngột. Bác sĩ Thanh, thông tin thêm là bà Xa còn bị bệnh mãn tính, bị phù nề, teo chân. Khi sức khỏe bà Xa diễn biến xấu, y bác sĩ kíp trực đã làm hết sức nhưng không cứu được bệnh nhân. Hiện vụ việc được công an điều tra, làm rõ.

Ông Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết đã hay thông tin trường hợp bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Ông Nam đã đề nghị ngày 15.7, bệnh viện sẽ báo cáo về chuyên môn, cụ thể vụ việc để Sở Y tế chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân.